Sabores regionais no restaurante O Escaroupim, em Salvaterra de Magos

Uma cozinha sólida e um lugar extraordinário, na borda d’água, a convidar para um passeio através da lezíria. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

O nome do restaurante é o mesmo da aldeia de avieiros onde se encontra, à beira do Tejo, praticamente sobre as águas, sete quilómetros a montante de Salvaterra de Magos: Escaroupim. Foi aqui que se fixou uma comunidade de pescadores de Vieira de Leiria, após anos de contínuo vai e vem, entre a pesca do sável, no Tejo, pelo inverno fora, e a pesca no mar, no resto do ano, quais “nómadas do rio”, como lhes chamou Alves Redol. No princípio, dormiam nos barcos estreitos e compridos, depois em cabanas de caniço e, por fim, em pequenas casas de madeira pintadas com cores vivas. Fixaram-se. A aldeia de Escaroupim, felizmente preservada, conta esta história, e o restaurante faz parte dela, respeitando os seus valores, tanto nas instalações – casa de madeira, sala envidraçada e luminosa, com cadeiras de madeira forradas a azul, caminhos de mesa da mesma cor sobre toalhas amarelas e brancas, guardanapos igualmente coloridos –, como na gastronomia.

A ementa é extensa e diversificada: mais de uma dúzia de pratos de peixe e perto de uma dezena de pratos de carne. O rio dá as enguias que merecem destaque especial – as mais pequenas fritas, com um bom arroz de feijão a acompanhar, as outras grelhadas ou cozinhadas no tacho, em caldeiradas e ensopados deliciosos; dá as “folhas de oliveira”, como chamam aos linguadinhos, fritos com arroz de tomate ou de feijão, outra delícia; e dá a lampreia e o sável que, nas respetivas épocas, são pratos emblemáticos (uma em arroz, outro frito com açorda de ovas). Do mar chega mais peixe, como o robalo e o linguado, em regra destinados ao grelhador. Ainda nos peixes, um aceno especial para o arroz de bacalhau com farinheira, malandrinho e guloso, e outro para o bacalhau no forno à lagareiro. Nas carnes há boas sugestões de caça, como a tarte de perdiz, e outras propostas a considerar, como a carne de alguidar com batatas a murro, as migas à alentejana com porco preto, e os vários bifes. Doçaria interessante com a panacotta e o toucinho do céu em maior evidência. Garrafeira centrada na Região do Tejo com outras referências, nomeadamente Alentejo e Douro. Serviço eficiente e simpático.

O Escaroupim > Lg. dos Avieiros, Escaroupim, Salvaterra de Magos > T. 263 107 332 / 91 253 9228 > seg-qua 12h-15h, sex-sáb 12h-15h, 19h30-21h30 > €20 (preço médio)