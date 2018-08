Valdo Gatti: A nova pizzaria biológica do Bairro Alto

A ementa da nova pizzaria Valdo Galli, no Bairro Alto, em Lisboa, combina os produtos biológicos portugueses com os italianos de origem protegida. E ainda é amiga do meio ambiente, evitando o desperdício e o impacto ambiental da cozinha

O verde das plantas e as paredes em cinza dão um certo ar industrial que seduz o olhar quando se entra na nova pizzaria Valdo Gatti, no Bairro Alto, em Lisboa. Mas assim que se vê o pequeno terraço, onde em breve haverá também um jardim, sabemos que é ali que apetece ficar a experimentar um dos vários petiscos italianos.

Antes de escolher uma mesa, espreite-se o pizzaolo Antonio Menghi, nascido na região da Puglia, no sul da Itália, em ação no balcão aberto ao olhar de todos os comensais. Neste forno que combina a lenha certificada e o gás, são preparadas todas as pizzas da carta, feitas com uma massa de farinha de trigo italiana, que fermenta no mínimo durante 48 horas, guarnecida com ingredientes biológicos de pequenos produtores.

Já na mesa, provem-se, em primeiro lugar, as entradas: mozzarella Compana DOP, tomate e manjericão (€9,50); tábua de charcutaria e queijo (€9,50) ou a parmigiana di melanzane, uma beringela no forno com mozzarella e tomate. Para partilhar, há ainda saladas, como a Zucchini e Finocchio, com courgette spaguetti, funcho, abacate, alcachofra, alfalfa, erva de menta, manjericão e romã, entre outras opções.

Agora, há que perder tempo a escolher entre 12 pizzas, todas com baixo teor de glúten. À prova estão: a Zucchina Verde, com molho verde, mozzarella, courgette grelhada, bróculos, cebola, alcaparra, menta e pimenta (€9), a Picante com sabor a tomate, mozzarella e salami picante (€9,50) e ainda a Parmigiana Quattro Stagioni, cozinhada com tomate, mozzarella, queijo scamorza, tomate, alcachofra, beringela, parmigiano e manjericão (€9). Para quem preferir, há ainda a sugestão do dia, escrita no quadro de ardósia, ou a tentadora possibilidade de preparar uma pizza à escolha, escolhendo uma base e adicionando os toppings desejados.

Na tentativa de evitar o desperdício e dar atenção ao impacto ambiental, nesta cozinha combina-se a farinha biológica semi-integral (tipo 1), o tomate e a mozzarella de búfala de origem italiana com os ingredientes portugueses, a maioria biológicos, como o sal de Castro Marim, o azeite da Beira Alta, as hortícolas da zona da Grande Lisboa e as ervas aromáticas, cultivadas na pizzaria. A água que se serve à mesa é filtrada, as palhinhas são biodegradáveis e a madeira usada no forno resulta da reciclagem da limpeza das florestas.

Para acompanhar todos estes petiscos da lista, há vinhos biológicos (servidos em garrafas de vidro reutilizáveis), sumos naturais ou limonada caseira. Para encerrar a refeição, sugere-se o tradicional tiamisú (biscoito molhado em café, mascarpone e cacau €4) ou um Cioccolato (mousse de chocolate preto, sem glúten nem lactose (€4). Buon appetito!

Valdo Galli > R. do Grémio Lusitano, 13, Lisboa > T. 213 471 601 > dom-qui 12h-23h, sex-sáb 12h-24h