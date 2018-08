Chirashi, o Japão numa taça

Depois de vários anos em Telheiras, onde mantém a loja com o mesmo nome, o Chirashi chegou a Alvalade para abrir o seu primeiro restaurante

Diana Tinoco

Os prometidos pratos quentes e uns fritos bem saborosos são as estrelas da ementa do Chirashi, que abriu a sua segunda casa em Alvalade. Quando inaugurou, há três anos, no centro de Telheiras, o Chirashi do chefe Miguel Bértolo, coordenador do curso de Cozinha Japonesa da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, estava mais focado no take-away. Agora, cresceu em espaço e em maturidade, com um ambiente mais acolhedor numa sala com 28 lugares, mais quatro mesas na esplanada. Bela surpresa.

Na lista do sushi, lá estão os quentes hot n’ roll (€4,15) e as taças de “sushi solto”, que podem ser preparadas com arroz branco, arroz integral, salada (alface, rúcula) ou quinoa; há também katsudon com lombo de porco panado (€9,20) e karaage don com frango panado (€9,40), ambos picantes e crocantes. Porém, clássicos como o tayö (€8,75), com vários peixes marinados, abacate, alho-francês, molho ceviche, tomate, gengibre, cebolinho, molho kimuchi e togarashi (especiaria picante), continuam a ser os nossos prediletos. Já a maioria dos clientes prefere taças de salmão: o gomá com rúcula, pepino, molho de sésamo e sementes de sésamo (€8,95), ou o namban (€8,95) com rúcula, molho ceviche, morangos, tomate e (não podia faltar) queijo creme.

Chirashi > R. Marquesa de Alorna, 19 C-D, Lisboa > T. 93 788 5806, 21 603 7332 > seg-dom 12h15-22h30