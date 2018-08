8 restaurantes e bares em Lisboa onde a 'happy hour' é (mesmo) feliz

Há margaritas, flutes de champanhe e ostras. Outras mesas enchem-se com imperiais bem frescas, petiscos peruanos e cocktails com ingredientes indianos. Em todos estes restaurantes, há preços mais simpáticos a certas horas do dia. Saiba onde se escondem as happy hour de Lisboa

Segundo Muelle

Qualquer hora é boa para ir ao Segundo Muelle, no Cais do Sodré, em Lisboa, e experimenta alguns pratos de cozinha peruana, criados pelo chefe Daniel Manrique. Mas neste restaurante há, desde julho, de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, um motivo extra para uma visita: a happy hour. Durante três horas, na esplanada, serve-se uma carta de petiscos e bebidas típicas a preços mais simpáticos. Enquanto vai bebericando o Pisco Sour Seducion, um dos três cocktails à prova, feito com pisco quebranta, licor, chocolate branco e clara de ovo, saboreie-se um dos pratos peruanos que mistura influências de outras gastronomias, nomeadamente de Espanha, África, China, Japão e Itália. O piqueo influencias (€19,85), por exemplo, apresenta no mesmo prato camarões, tártaro de salmão e ceviche al olivo. Há ainda o tiradito de salmão, com finas lâminas deste peixe cobertas com um molho especial (€10,40) e, para beber, o pisco Brisa de Mar, composto por pisco quebranta, licor de pepino e clara de ovo e o Porto Sour, um batido que nasce da fusão entre a tradição peruana e a tradição portuguesa.

Segundo Muelle > Pç. D. Luís I, 30, lj. 4b, Lisboa > T. 93 116 9158 > seg-sex 16h-19h

Portugália

Durante a semana, a meio da tarde, o rebuliço do entra e sai na Portugália, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, denuncia a Hora da Loira, instituída nesta nos anos 90. Ali a partir das 16 e 30 até às 18 e 30, juntam-se, no mítico balcão desta cervejaria, nascida a 10 de junho de 1925, estudantes, empresários e, claro, mulheres apreciadoras de uma imperial bem gelada a “lutar” por um espacinho livre. A loira (€0,85) pode acompanhar-se com tremoços ou com um pratinho de gambas. Por causa do sucesso da happy hour nesta primeira casa, o grupo Portugália estendeu-a às restantes cervejarias de norte a sul do País.

Cervejarias Portugália > seg-sex 16h30-18h30 > Hora da Loira: 50% de desconto na imperial

Chutnify

A partir deste mês, o restaurante Chutnify, no Príncipe Real, em Lisboa, abre uma hora mais cedo, para a Cocktail Hour. De segunda a sexta, a partir das 18 e 30, o bartender Telmo Vicente vai preparar diferentes cocktails (€6,50), com ingredientes frescos, a maioria de origem indiana. Uma das novidades será o o Mera Naam Joker, com vodka, gengibre e limão e o Main Tera Diwana preparado com vodka, licor de flor de sabugueiro e um mix indiano de mukhwas. A par destas bebidas, e já na hora de jantar, provem-se as especialidades que percorrem as várias regiões da Índia, num ambiente descontraído e a remeter para Bollywood, criado pelo artista mexicano António Medina. À prova estão três variedades do thali, um prato indiano típico composto por caril com vegetais, frango ou peixe, acompanhado por lentilhas e salada kachumber. Há ainda dosas (parecidas com um crepe), feitas com lentilhas e arroz. No Chutnify, faz-se uma cozinha tradicional e moderna, mas não de fusão.

Chutnify > Tv. da Palmeira, 42, Lisboa > T. 21 346 1534 > seg-dom a partir 18h30

Madame Petisca

No terraço do restaurante Madame Petisca, ao lado do Miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, a happy hour começa às 17 horas. Ali no último andar, com uma vista privililegiada sobre a cidade, com o rio Tejo, em grande destaque, na compra de um cocktail (€6,50) da carta oferecem o segundo. À prova estão, por exemplo, o Monsieur feito com whisky, frutos naturais e noz moscada, ou o Madame, com vodka, sumos naturais e canela. Mas para ter direito a esta promoção, os clientes têm que tirar uma fotografia e pô-la nas redes sociais (Facebook e Instagram) com um hastag especial. Para acompanhar, experimente-se um dos petiscos da ementa: tempura de legumes com molho Madame, tábua de queijos, ovos rotos com espargos e ventricina ou ceviche de sãomão com coco.

Madame Petisca > R. de Santa Catarina, 17, Lisboa > T. 91 515 0860 > seg-sex 17h-19h

Oficina do Duque

Nada melhor do que escolher a esplanada do renovado restaurante Oficina do Duque, em Lisboa, cuja ementa está em constante afinação e muito dependente da sazonalidade dos produtos, para se provar o novo petisco do restaurante, servido até 31 de agosto: dois croquetes e uma cerveja artesanal. O chefe Rui Rebelo reinventa uma combinação simples da gastronomia nacional, e acrescenta-lhe um toque de sofisticação: “este prato foi concebido tendo em mente a junção singular com a Extraordinária, a nova cerveja que prova que o mais banal pode combinar com tudo", diz. Os croquetes são feitos com um estufado de rabo de boi, cozinhado em fogo lento, com cogumelos e um molho de ketchup de gengibre e citronela, extrato de uma planta também conhecida como erva-príncipe. Para acompanhar com a cerveja artesanal premium lager de cor dourada e aroma a mel e malte. Um aviso: os croquetes são apenas servidos na companhia da cerveja (€5,40), mas a cerveja pode ser pedida em separado por €3,40.

Oficina do Duque > Cç. do Duque, 43, Lisboa > T. 21 099 6354 > até 31 ago, seg-dom 12h-23h

Las Ficheras e Mez Cais

Vale a pena entrar nestes dois restaurantes mexicanos no Cais do Sodré, em Lisboa, só para beber margaritas, que ali são servidas todos todos dias, entre as 16 e as 18 horas, a preços (mais) simpáticos. No Mez Cais, há quatro sabores, à prova: clássica (com lima), framboesa, abacaxi e maracujá. Por cada dois exemplares, paga-se €8. Já no concorrido restaurante Las Ficheras, peça-se duas clássicas por €7,50 que podem ser acompanhadas por nachos com carne ou com o taco do peixe do dia feito com tiras finas de peixe fresco marinado em citrinos, cebola roxa e guacamole.

Las Ficheras > R. dos Remolares, 34, Lisboa > T. 25 184 9000 > 16h-19h

Mez Cais > Av. Ribeira das Naus 16, Lisboa > T. 96 445 5943 > 16h-19h

Rooftop do Verride – Palácio Santa Catarina

No rooftop do Verride – Palácio Santa Catarina, um dos palacetes mais bonitos de Lisboa, que combina o charme oitocentista e a arquitetura moderna, todas as quartas e quintas, das 18 às 20 horas, são de happy hour. O menu inclui uma flute de champanhe com duas ostras por €14 e pode ser saboreado com uma vista surpreendente.

Verride – Palácio Santa Catarina > R. de Santa Catarina, 1, Lisboa > T. 21 157 3055 > qua-qui 18h-20h