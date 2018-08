Mar à vista e à mesa no restaurante Caximar, em Vila do Conde

Os peixes e os mariscos dominam a oferta, num restaurante que está sobre a praia, orgulhosamente só. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Instalado na marginal que vai de Vila do Conde a Póvoa de Varzim, abre-se para o mar, de onde vêm os peixes e os mariscos que são a base da ementa, com alguns pratos de carne a servirem de complemento. Tem uma sala ampla, envidraçada e cheia de luz natural, decoração sóbria e cozinha tradicional, com bons produtos e confeção competente.

Para começar, as sugestões incidem nos mariscos, em especial amêijoas à Bulhão Pato, sapateira “à poveira”, que é bem cozida e melhor recheada, e gambas simplesmente cozidas. A seguir, muitos e bons peixes frescos para grelhar, como o robalo escalado, o rodovalho e o linguado; parrilhada do mar, com quatro variedades de peixe, a que se juntam lulas e camarão; misto de marisco, composto por gambas cozidas, camarões-tigre grelhados, amêijoas à Bulhão Pato e sapateira recheada (muito boa entrada para um grupo ou como prato principal para duas pessoas); arroz de marisco, com lagosta ou lavagante, sapateira, gambas e bivalves; espetadas de tamboril e de lulas, entre outros pratos bem cozinhados e servidos. Nas carnes, dois destaques: a posta de vitela, alta, macia e suculenta, com batatas a murro e molho de alho; e os medalhões de boi com bacon, que são do lombo, altos e saborosos. Doçaria de fabrico próprio muito apetecível, sobretudo as rabanadas poveiras e o pudim de leite condensado, que se apresenta suave e pouco doce. Garrafeira regular com vinhos adequados aos pratos servidos. Serviço profissional.



Caximar > Av. do Brasil, 1979, Vila do Conde > T. 252 642 492 > ter-dom 12h-15h, 19h15-22h15 > €25 (preço médio)