No restaurante Princesa, na Costa da Caparica, há petiscos, cocktails e vista para o mar

O Princesa é um dos 14 bares e restaurantes ao longo da nossa costa que faz o tema de capa da edição desta semana, esta quarta, 15, nas bancas. Aqui, as férias de verão duram mais tempo e os dias de sol prolongam-se à mesa ou no areal da praia

Entre mergulhos e banhos de sol na Praia da Princesa, vale a pena fazer uma pausa para experimentar o tártaro de salmão e o pica-pau de atum com tomate cherry, cebola roxa e sumo de lima, duas novidades da carta do restaurante Princesa, assinada por Miguel Simões de Almeida. A par das clássicas amêijoas à Bulhão Pato, um dos petiscos favoritos do chefe formado na Suíça, bem como dos diversos peixe grelhados e mariscos, aposta-se em sugestões “mais alternativas e menos óbvias num restaurante deste género”, diz o chefe, enumerando ainda o arroz negro de choco fumado, um prato criado para esta época balnear. Os finais de tarde são preenchidos com DJ, cocktails frescos ou sumos detox, feitos com fruta natural e, sempre que possível, biológica.

Princesa > Praia da Princesa, Costa de Caparica, Almada > T. 21 154 1242 > seg-sex 11h-22h30, sáb-dom 11h-23h45