Receita: Salada Tropical, por Celestino Grave

Receita de Celestino Grave, chefe executivo do Porto Palácio Congress Hotel & Spa

Ingredientes (para 2 pessoas):

20g de rúcula

20g de alface chicória

20g de alface portuguesa

4g de flores

2g de rebentos mistos

200ml de azeite

150ml de vinagre

60g de açúcar

12g de sal

6g de pimenta preta para moer

30g de groselhas

30g de framboesas

150g de queijo de cabra

50g de mini rabanetes

50g de beterraba

50g de ananás

30g de mini milho

Preparação:

Descascar os minilegumes, o ananás e a beterraba. Cortar o ananás e a beterraba em pedaços pequenos.

Cozer os legumes com a beterraba e o ananás em água com o açúcar, 75ml de vinagre e 6g de sal (reservar a outra parte do sal e do vinagre para depois temperar a salada). Depois de começar a ferver, retirar do lume e deixar arrefecer sem escorrer. Escorrer a água depois de arrefecida.

Limpar e lavar as alfaces e a rúcula cortando em pedaços pequenos. Cortar o queijo de cabra em triângulos a gosto. Misturar todos os ingredientes e temperar com sal, pimenta, azeite e o restante do vinagre.

Envolver os legumes escorridos, as flores e os rebentos, as groselhas e as framboesas. Servir bem fresco.