A Sala de Corte, em Lisboa, tem nova casa, revista e aumentada

A morada é outra, mas a identidade e a magia do restaurante original mantém-se, num verdadeiro elogio ao bom gosto. À mesa, a fasquia está ainda mais elevada

Para quem esperou sete meses e meio pela reabertura da Sala de Corte na nova morada, também no Cais do Sodré, basta resumir que valeu, e muito, a pena aguardar pela mudança. Esta Sala de Corte é uma réplica fiel da original e está lá tudo: os candeeiros de cobre, os sofás ao longo da parede, as mesas de pedra e as tábuas de madeira para servir a carne, só que num espaço maior e ainda mais elegante. O ambiente não podia estar mais fancy, cosmopolita e com muito bom gosto. De 28 lugares passou a 66 – 56 na sala, dez no balcão – e, em breve, o pátio abrirá com mais 30 cadeiras que, certamente, serão das mais disputadas. Mas bom, bom, é mesmo a possibilidade de já se aceitarem reservas.

Uma sala maior permitiu ao restaurante, liderado pelo chefe Luís Gaspar, duplicar o tamanho da câmara de maturação, com as peças de carne expostas de forma ordenada. Evoluiu também o processo de maturação, passando de 21 para 30 dias, o que dá à carne um sabor mais intenso e melhor consistência. Há novas raças especiais servidas a peso, em que o cliente vai escolher o naco à câmara frigorífica: as internacionais chuletón galego (€79/kg) o t-bone (€75/kg), e a portuguesa rabada minhota galega (€85/kg), com três cortes (picanha, maminha e coração de alcatra), logo três experiências gastronómicas. Tudo continua a ser confecionado no Josper, o suprassumo dos fornos a carvão, com brasa. Nos acompanhamentos, o novo arroz de feijão com chouriço de cebola não fica nada atrás dos saborosos puré de batata com azeite de trufa e o esparregado de espinafres com queijo São Jorge. Resta guardar apetite para um doce, todos agora com menos açúcar. E se a pavlova de frutos vermelhos é deliciosa, o ananás dos Açores na brasa, com um original gelado de carvão vegetal, é um belo remate de uma refeição que se quer demorada, descontraída e, de preferência, acompanhada com um pisco sour com alecrim fumado.

Para as mesas altas de rua foi desenhada uma ementa própria, composta por snacks que se acompanham com cocktails de autor, assinados por Fernão Gonçalves

Sala de Corte > Pç. D. Luís I, 7, Lisboa > T. 21 346 0030 > seg-qui 12h-15h, 19h-24h, sex, véspera feriado até 1h, sáb 12h-1h, dom, feriados 12h-24h > reservas em saladecorte.pt