No restaurante Com Brasa, na Comprta, está tudo incluído

No novo restaurante do Sublime Comporta, as carnes e os peixes grelhados são saboreados com vista para a piscina e debaixo de um céu estrelado

É (tudo) isto que se quer comer, beber e ver numa noite de verão: a água azul-turquesa da piscina, os tons verdejantes dos pinheiros e sobreiros e um bonito céu estrelado que vai surgindo com o avançar das horas. Mais poderia acrescentar-se a este cenário, mas, para já, dá-se início ao jantar servido num único menu de degustação (€50, sem bebidas incluídas) no novo Com Brasa, especializado em grelhados e liderado por Tiago Santos, chefe-executivo que assina a ementa dos três restaurantes do Sublime Comporta Country House Retreat, o turismo rural de cinco estrelas que abriu há quatro anos na Comporta, Grândola.

Já a fogueira que se vê ali perto está longe de ser um adorno de decoração – percebe-se quando vemos passar uma travessa com chouriços e farinheiras, que são depois deixados no calor destas brasas. Mais tarde, não chegam à mesa sozinhos, fazem-se acompanhar por uma trilogia de saladas: ovas de bacalhau e pimentos padrón, polvo e orelha de porco, este último um petisco típico da região que pede para acompanhar com o pão rústico feito aqui. Há outras variedades no menu, entre elas a focaccia e pão com azeitonas, confecionados pela equipada liderada por Tiago Santos, recém-chegado de Londres, e que já passou por restaurantes premiados com Estrela Michelin, como a Casa da Calçada, em Amarante, e a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira. Seguem-se a estrelas da ementa: as lulas, o robalo e as gambas, grelhados. E com estes, cozinhados no ponto certo, podem saborear-se a salada roxa com maçã e toucinho de porco preto e a salada de batata nova com iogurte e cebolinho. Reserve-se ainda espaço para as carnes, aconselha o chefe Tiago, antes de trazer a presa, a vitela e a entremeada de porco preto, um verdadeiro hino ao paladar. Para ser perfeito, só ficou a faltar acordar com os passarinhos e dar um mergulho naquela piscina.

Sublime Comporta Country House Retreat > EN 261-1, Muda, Comporta, Grândola > T. 269 449 396 / 92 756 6885 > qui-seg 20h30-23h