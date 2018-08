Peixe fresco, a saltar, no Solar dos Leitões, em Lisboa

“Olha a sardinha linda, fresquinha da costa”, apetece gritar diante da montra de peixe deste restaurante, evocando o pregão das varinas de Lisboa. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Mário João

A partir de fins de maio e pelo verão fora, perguntam--me com frequência “onde é que há boas sardinhas?” E vou respondendo, de forma a encaminhar os potenciais fregueses em diferentes direções, embora o primeiro restaurante que me ocorra seja o Solar dos Leitões. Não é pela ironia de se dizer “dos Leitões” e ter como grande especialidade o peixe grelhado – mera circunstância por pertencer a uma família de apelido Leitão – mas por ter sardinhas boas, fresquinhas, da costa, e também pela forma exemplar como são assadas na brasa, tal como o restante pescado.

O Solar dos Leitões fica em Calhariz de Benfica, num lugar recôndito, mas localizável. Tem duas salas com decoração singela e mesas bem postas, pequena esplanada à sombra da parreira. As doses de sardinhas variam em função do tamanho dos exemplares e são bem servidas, o que não dispensa o cuidado de perguntar se queremos mais uma ou duas, sem mexer no preço (€12). Porém, há sempre outros peixes sobre as brasas: robalos e douradas, salmonetes, chocos, lulas, postas de cherne e de garoupa. Além dos grelhados, o restaurante tem dois fornos, onde assam, por encomenda, peixes grandes e algumas carnes, em especial cabrito e leitão. Também por encomenda, meia hora antes, prepara-se arroz de garoupa ou de camarão-tigre, massada de cherne e garoupa à portuguesa. Doçaria tradicional feita na casa – e bem. Garrafeira extensa, disponível a copo. Serviço eficiente e simpático.

Solar dos Leitões > Trav. Marques Lésbio, 20, Lisboa > T. 21 778 7587 > ter-sáb 12h-16h, 19h30-23h30, seg 12h-16h > €30 (preço médio)