Italiano "vero": Cinco novos restaurantes para provar no Porto e em Matosinhos

Quem resiste a um simples prato de massa "al dente" ou a uma pizza com ingredientes frescos? Isto para não falar da pannacotta de frutos vermelhos, o cheesecake de amendoim e caramelo ou o delicioso tiramisú? "Il vero" sabor familiar de Itália serve-se em cinco novos restaurantes do Porto e Matosinhos

Lucilia Monteiro

Il Pizzaiolo

Dentro de poucos dias, a casa dos amantes de pizza de massa fina na Baixa do Porto recebe cinco criações novas, ficando a ementa com quase duas dezenas de opções de pizza. À família, junta-se assim a carbonara (€12) e a calzone napolitana (€10), de inspiração italiana, claro, a refrescante de melão com presunto, a vegetariana de espinafres e gorgonzola e, por último, a portuguesíssima pizza baccala (bacalhau, €13). Para beber há também novas propostas a considerar, como as sangrias de maracujá, de manga e chili, de goiaba e hortelã ou de gin, toranja e maracujá. Impossível vai ser, certamente, passar ao lado de opções doces como o cheesecake de amendoim e caramelo, a textura de chocolate, a panacotta de melancia com chocolate e collie de morango e maça verde e a mousse de café com laranja e brandy (a partir de €3,50). Haja barriga. R. Cândido dos Reis, 18, Porto > T. 22 205 5071 > seg-dom 12h-24h

La Fontana

Andrea Pulcini trocou a bata branca das urgências pela jaleca de chefe do restaurante La Fontana, o mais recente consulado de Itália na cidade do Porto. Em nome da cozinha tradicional italiana tudo é feito segundo as receitas originais, sem alterações. “Servimos o que comemos em Itália. Com autenticidade e sem natas”, frisa. Ao realçar os ingredientes principais e a simplicidade de sabores, Andrea procurar dar a conhecer a essência da cozinha. Além da massa artesanal usada para fazer fettuccini com trufa fresca, o prato mais pedido, o ravioli e os típicos arancini da Sicília, muitos dos ingredientes chegam mesmo da aldeia dos avós de Andrea, em Itália. É assim com os queijos, os enchidos, os vinhos e a cerveja artesanal. Para seguir viagem, rumo a Roma, sem sair do Porto, há pizzas com várias combinações (a partir de €9), massas (a partir de €12), três opções de risoto, e muitas entradas para partilhar. À sobremesa, ao clássico tiramisú, feito pela mãe de Andrea, junta-se o original de banana e nutella, frutos vermelhos e coco ou chocolate branco e canela. Para quem optar por almoçar o menu completo, com entrada, prato, bebida, sobremesa e café, fica por €12. R. de Cedofeita, 378, Porto > 22 491 8832 > qua-dom e seg 12h-15h, 19h-23h30

Nonna Piazza

Ocupa um antigo bar universitário, com mais de 80 anos, mesmo ao lado do café Piolho, no Porto, onde se servem agora pizzas, de massa fina e estaladiça, francesinhas e sangria. Há 18 opções distintas de pizza, de tamanho míni ou médio e preparadas na hora com ingredientes frescos (a partir de €7). Além de pizzas, servem-se francesinhas com bife, de peru e com camarão (a partir de €8,50), bem como lasanhas e massas. Para os mais gulosos, e se encontrar espaço, há ainda cheesecake de maracujá, a mousse de manga com bolacha e tiramisu de cacau. Na Nona Piazza serve-se sangria (branca, tinta e de espumante, €4,20) e onze cocktails (a partir de €7), com mais ou menos álcool. Em noites quentes, para acompanhar a refeição, sugere-se o Nonna Ananasi, cocktail de assinatura, feito com rum, lima e anánas fresco. Pç. Parada Leitão, 37, Porto > T. 22 200 5474 > seg-sáb 12h-24h

Fátima Martins

Pizzaria Famiglia

Tem uma carta inspirada em sabores da terra e do mar, a nova pizzaria Famiglia. Ao tradicional junta-se uma pitada de irreverência bem ao jeito da chefe Márcia Teixeira. Por isso, na ementa não faltam as pizzas de massa fina, com alcachofra e cogumelos frescos (€8 a €12,50), a rivalizar com risoto de produtos da época, como é caso da beterraba ou da abóbora (€9 a €12,50), de lasanha à bolonhesa, de ravioli de ricota com espinafres e manteiga de sálvia. Das entradas, onde está a habitual bruschetta e o requintado queijo provolone, à sobremesa onde a pannacotta de frutos vermelhos é rainha, sem dúvida, faz-se a viagem rumo a Itália, sem sair da mesa. Nesta “famiglia” há duas salas, para sentar 90 pessoas, e um serviço de take away, a funcionar todo o dia. Centro Empresarial Lionesa > R. da Lionesa, 446, Leça do Balio, Matosinhos > T. 22 903 9018 > seg-sáb 12h-22h30

D.R.

Pizzaria Luzzo

Depois de Lisboa e Guimarães, o Porto recebeu a terceira Luzzo. Uma pizzaria onde a massa fina, a confeção em forno a lenha e os ingredientes frescos enchem a casa e, mais recentemente, a esplanada. de onde ninguém quer sair. Ali servem-se as “estrelas” da carta, como a pizza luzzo (bacon crocante, ananás caramelizado e mistura de cogumelos salteados, €11,55) e a slow (agrião, azeite de trufas e cogumelos salteados, tudo cozinhado lentamente, €12,95). Nas sobremesas, deixe-se de lado a contagem de calorias, para provar o cheesecake desmontado ou a panacotta com redução de vinho do Porto. Av. da Boavista, 831, Porto > T. 22 609 0082 > seg-dom 12h-15h, dom-qui 19h30-22h30, sex-sáb 19h30-22h30