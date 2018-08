40 graus à sombra: Seis restaurantes com terraço em Lisboa

Se é fã de sopa pho, que os vietnamitas comem a qualquer hora do dia, mesmo com 40 graus, está no restaurante certo para a pedir. N’O Asiático, do chefe Kiko Martins, a ementa leva-nos a viajar pelas margens do rio Mekong, pelos mercados nepaleses e por outros recantos asiáticos. “É esta a minha onda”, resumiu o chefe Kiko Martins na altura da abertura, em 2016, explicando que a ideia lhe surgiu depois de uma viagem de 14 meses por 23 países e quatro continentes. Para provar as iguarias da carta não é preciso sair das mesas do pátio deste restaurante, que fica bem próximo do Jardim do Príncipe Real, em Lisboa. Depois do caldo vietnamita, aterra-se na Tailândia, o primeiro país da Ásia que o chefe conheceu, com as lulas tom yum. A rota passa ainda pelo Japão, com o chawanmushi de miso com vieira, e pela Coreia, com o surf and turf, uma espuma de ostras, tártaro coreano de novilho, pêra nashi e alga nori crocante, entre tantas outras sugestões asiáticas.