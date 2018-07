Receita: Bite de lima, por Inês Simas

Receita do livro Cru Bowls – A sua saúde numa taça, de Inês Simas, editado pela Manuscrito

Ingredientes

Base

2 chávenas de tâmaras Medjool (200 gramas)

1 chávena de amêndoas sem casca

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Cobertura

1 chávena de cajus (demolhados 4-6 horas)

1 abacate

Sumo de 8 limas

5 folhas de manjericão

1 colher de sopa de óleo de coco

2 quadrados de chocolate preto ralado

Preparação

Coloque todos os ingredientes da base no processador (cerca de 15 segundos) e quando estiverem com a textura certa coloque na tarteira. Pressione com a ajuda dos dedos e reserve.

Para a cobertura, coloque os cajus, o abacate, o sumo das limas, o manjericão e o óleo de coco (líquido) na liquidificadora (cerca de 30 segundos) e quando a mistura estiver homogénea retire. Cubra a base da tarte e finalize com raspas de chocolate preto. Reserve no congelador durante uma hora e retire cerca de 15 minutos antes de servir.

Nota: Demolhar os cajus irá torná-los mais absorventes e a mousse mais cremosa. Para o fazer, basta pôr num frasco fechado com água entre 4 e 6 horas. Se optar por não demolhar, poderá ter de adicionar um pouco mais de líquido à sua receita.