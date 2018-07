Saborear o mar no restaurante Oásis, em Vila Nova de Milfontes

A cozinha do litoral alentejano num trecho particularmente bonito, com Vila Nova de Milfontes à vista. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Oásis

Está num lugar privilegiado, sobre as dunas da margem sul do rio Mira, junto da foz, diante de Vila Nova de Milfontes. O acesso é fácil, saindo de Vila Nova em direção ao sul, virando na primeira estrada à direita e seguindo até à praia das Furnas, onde se vê a casa de madeira elegante e sóbria do restaurante Oásis.

Filipe Pombo

Na sala e na esplanada, amplas e cheias de luz natural, o ambiente proporcionado pela família Protásio é agradável. Manuela, a mãe, encarrega-se da cozinha, Idálio e Edgar, pai e filho, tratam do resto. A gastronomia é típica do litoral alentejano, com produtos do mar, que predominam, e da terra.

Na ementa sobressaem, pois, os peixes e mariscos grelhados ou confecionados na cataplana e no tacho (os arrozes). Eis alguns destaques: nas entradas, amêijoas à Bulhão Pato, camarão frito, navalheiras e sapateira ao natural, salada de polvo; nos peixes grelhados, sargo e linguado; nas cataplanas, a de cação é, porventura, a mais surpreendente, enriquecida com amêijoas, camarão, pimento, tomate, batata e cebola, e perfumada com alho, salsa e coentros, embora as de amêijoa, de camarão, de marisco, de bacalhau e de polvo também agradem. E, de entre os pratos de arroz, elegemos o de marisco, com lagosta, sapateira e navalheira. Grande variedade de sobremesas, como a sericaia, o pudim de ovos e a musse de chocolate. Garrafeira dedicada aos vinhos do Alentejo com escassas referências de outras regiões.

Oásis > Praia das Furnas, Vila Nova de Milfontes, Odemira > T. 283 998 020 / 92 777 5562 > ter-dom 12h-22h30 (todos os dias 15 jun-15 set) > €25 (preço médio)