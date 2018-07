O Mini Bar de José Avillez chegou ao Porto para ser diferente

Com o lema “nem tudo o que parece é”, o novo restaurante do chefe de cozinha José Avillez, no Porto, promete experiências gastronómicas incomuns

Lucilia Monteiro

Os sabores, as texturas e a apresentação das iguarias trocam-nos as voltas. Há uma predisposição para brincar com os sentidos no Mini Bar de José Avillez, não se devendo confiar nas primeiras impressões. Entre as sugestões, consta um frango assado com creme de abacate e requeijão, piripíri e limão (€3,50), mas conte com uma versão da ave bem diferente do que imaginou. No caso do “Ferrero Rocher, parece que é mas não é” (€6,90), o aviso para possíveis surpresas é logo feito no nome do prato. O importante é deixar-se levar pela criatividade do chefe de cozinha e seguir com atenção os cinco atos da carta deste bar gastronómico.

No Mini Bar do Porto manteve-se a teatralidade do congénere lisboeta, aberto no Teatro São Luiz em 2014, embora a decoração, assinada por Ana Anahory e Felipa Almeida, seja consideravelmente diferente. Entre os tons terra e os rosas, pelos dois pisos abundam os veludos, os sofás em pele, os tetos espelhados, os azulejos vidrados e os candeeiros a remeter para um cabaret do século passado. Não há um piano, mas de quinta a sábado, aparecem DJ a embalar os ritmos da noite.

Para uma experiência gastronómica mais abrangente, sugerem-se dois menus de degustação: o Em Cartaz (€45) e o Épico (€55), este último com os pratos mantidos em segredo, para maximizar o efeito surpresa. Porém, também se aceitam pedidos à la carte. “Há best-sellers que fazem parte da mobília”, sublinha Gonçalo Henriques, braço-direito de Avillez no Mini Bar do Porto. Entre os clássicos, contam-se as gambas do Algarve em ceviche (€8,60), o abacate em tempura com kimchi desidratado, rebentos de coentros, lima e limão (€5) ou as vieiras salteadas com sabores thai (€14,10). Na ementa também figuram sabores originais, como o fish & chips com iogurte de kimchi (€8,50), a terrina de foie gras com uvas e vinho do Porto (€6,90) e a chartreuse de vitela branca e foie gras com tripas à nossa moda e trufa (esta incluída no menu Em Cartaz). E porque falamos de um bar, há um elenco variado de cocktails de autor... para um espetáculo completo.

Mini-Bar > R. da Picaria, 12, Porto > T. 22 112 9729 > seg-dom 19h-1h, 19h-2h (bar)