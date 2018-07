Gelados: Novos sabores de verão para provar antes que derretam

Com mais de 40 lojas espalhadas pelo mundo, e conhecida pelos sabores puros, a Grom acaba de abrir no coração do Chiado. Foi em 2002, na cidade de Turim, que Federico Grom e Guido Martinetti pegaram nos produtos da Mura Mura, uma quinta de agricultura biológica, e criaram o império gelado da Grom. Preparado em Itália, como “era feito antigamente”, o gelado é finalizado na loja de Lisboa, onde desfilam 16 sabores, como pistáchio, stracciatela, caramelo salgado, coco e chocolate, bem como os sorvetes de framboesa, morango, limão e alperce (a partir de €3,50). Sem glúten, corantes ou conservantes artificiais, os gelados incluem autênticos grãos de baunilha de Madagáscar, café da Guatemala, pistáchios do Médio Oriente e chocolate da Venezuela. Além de reciclar todos os resíduos e não utilizar plásticos, a Grom usa copos, colheres e guardanapos biodegradáveis. Grom > R. Garrett, 42, Lisboa > T. 93 999 0567 > seg-dom 11h-24h

O sorvete de groselha negra e o energy mix, uma espécie de suplemento para quem faz corrida e caminhada, com avelã, caju e amêndoa são as últimas novidades da vitrine. Ao lado, encontra-se o macarron do mesmo sabor. Bem fresquinho é o sorvete tea, à base de chá verde, para acompanhar cítricos como a tangerina e a lima, e servida em caneca transparente. O gelado em forma de flor é a imagem de marca da Amorino, criada pela dupla de italianos Cristiano Seroni e Paolo Benassi, que abriram a primeira loja em Paris, em 2002. Depois de Berlim e Nova Iorque, em 2012, os gelados cremosos, sem corantes ou aditivos artificiais, feitos com leite fresco e ovos biológicos, instalaram-se em Lisboa, e mais tarde no Porto e em Vilamoura. Aqui não há bolas, mas pétalas, sendo o gelado servido sem limite de sabores, em copo ou cone (a partir de €3,50)

A grande novidade deste ano é o Mediterrânico, feito de alfarroba, avelã, figo e amêndoa, recentemente eleito como “o melhor gelado de Portugal”, e que irá representar o País em 2020, no concurso que acontece na cidade italiana de Rimini. Aberta há 14 anos, a Fragoleto tem, diariamente, mais de 20 sabores disponíveis na loja, entre os quais banana com framboesa, ananás dos Açores com gengibre e queijo de cabra com ameixa de Elvas (€3,50). Fragoleto > R. da Prata, 61, Lisboa > T. 21 347 9472 > seg-sáb 12h-22h, dom 12h-20h

Em plena Baixa de Lisboa, a gelataria Fragoleto continua a surpreender com a variedade de opções mais ou menos excêntricas e para quem gosta de arriscar. Depois de especiarias e bebidas alcoólicas, Maria Carabina volta a combinar a tradição italiana com a inovação de sabores originais.

Com gelados feitos à vista de quem chega, sem corantes ou conservantes, esta geladaria está sempre a apresentar novos sabores. Para surpreender neste verão, Ana Ferreira, a fundadora da Gelataria portuense, inspirou-se em sabores tropicais para compor os gelados da coleção, de edição limitada e criados de raiz nesta espécie de ateliê, como papaia com groselha, coco e lima, acerola, graviola, requeijão com goiaba e, ainda, banana da madeira com caramelo (€2,60/2 sabores). A partir de sexta e até domingo à noite, serve duas opções alcoólicas, de caipirinha e margarita, candidatos a best sellers da estação.

Há mais duas lojas, na Conde de Óbidos e no Parque das Nações, em Lisboa, que há duas semanas se vieram juntar às sete já existentes da família Santini, a marca fundada na década de 40 no Tamariz, pela mão do italiano Attilio Santini. Os pedidos dos clientes determinam muitas vezes as entradas de época, como é o caso do amendoim com caramelo salgado e textura crocante, a bola de Berlim e o pastel de nata deste verão. Para refrescar os dias, há ainda batidos dos mesmos sabores, disponíveis numa loja ou nas vantinis, as duas carrinhas que vão andar por aí a correr os festivais de verão

. Hoje, tal como no início, os gelados continuam a ser feitos de forma artesanal, com muitos produtos de origem nacional, e a partir de receitas secretas, claro. Os sabores tradicionais encontram-se lá todos, numa seleção de mais de 20 opções diárias (1 bola/2 sabores €2,90). . Santini Av. Valbom, 28, Cascais > T. 21 483 3709 > seg-dom 11h-24h; R. do Carmo, 9, Lisboa > T. 21 346 8431 > seg-dom 11h-24h; R. Nova da Estação, 5, S. João do Estoril > T. 21 468 6441 > qua-dom 11h-20h; Estrada da Torre – Gelados Santini, Carcavelos > T. 21 456 2374 > seg-dom 11h24h; Museu Nacional dos Coches, Pç. Afonso de Albuquerque, Lisboa > T. 21 098 7208 > seg-dom 11h-20h; Lg. dos Lóios, 16-20, Porto > T. 22 201 1692 > seg-dom 11h-24h; Av. D. João II, Parque das Nações, Lisboa > T. 21 132 4233 > seg-qua e dom 11h-20h, sex-sáb 12h-24h; Edifício LACS, Cais da Rocha Conde de Óbidos, Lisboa > T. 91 002 8006 > seg-sex 11h-19h30; Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, Lisboa > seg-sex 10h-24h; Al. Dos Combatentes da Grande Guerra, Cascais > T. 21 096 6779 > seg-dom 11h-24h