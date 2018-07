Vinhos e comida, sem perder o Porto de vista, nas Sunset Wine Parties no The Yeatman

São três as Sunset Wine Parties deste verão, de julho a setembro, no The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia. Todas ao pôr do sol e com vista para o rio Douro e o Porto

Rui Duarte Silva

É uma tradição que vai no sexto ano: com o verão chegam as Sunset Wine Parties no hotel vínico de cinco estrelas, em Vila Nova de Gaia: o The Yeatman. Este ano, voltam a ser três as festas: a primeira, esta quinta, 26, já está esgotada, mas já é possível inscrever-se nas próximas duas, nos dias 23 de agosto e 27 de setembro. A partir das 19 horas, sempre a uma quinta-feira, abrem-se as portas das várias salas do quarto piso do hotel, além do terraço, o lugar onde (quase todos!) querem ficar durante o pôr do sol e ao longo da noite, que só termina pela uma da manhã.

Entre os bares dedicados aos espumantes, vinhos brancos, rosés ou tintos de verão, com a coordenação de Beatriz Machado, diretora de vinhos do The Yeatman, provem-se os vinhos de 25 produtores nacionais, de várias regiões do País, desde o Douro ao Alentejo. Caso da Adega Mayor, Casa Ermelinda Freitas, Quinta do Pessegueiro, Herdade da Malhadinha Nova, Quinta da Romaneira, Adega Favaios, Ramos Pinto, Quinta do Gradil, Caves da Raposeira, são alguns dos nomes presentes, mas que vão mudando em cada sunset.

Entre um (ou mais) copos de vinho, saboreie-se a comida preparada pelo chefe Ricardo Costa (duas Estrelas Michelin), aqui servida de uma forma mais descontraída, como pede a ocasião. Os buffets são muitos e variados: pratos quentes e frios, mas também mariscos, sushi, ostras, salados, queijos, enchidos, sobremesas e gelados. Neste sunset de luxo nem sequer faltam as já célebres sandes de porco assado no espeto, cozinhadas, ali mesmo, no terraço. A música ambiente é garantida por um dj e, quem for aos sunsets do The Yeatman – onde cabem cerca de 600 pessoas –, ainda terá direito a uma massagem de relaxamento de mãos com produtos à base de extratos de uva, a cargo do Spa de Vinotherapie Caudalie.

Sunset Wine Parties > The Yeatman Hotel, R. do Choupelo, Vila Nova de Gaia > T. 22 0133 100 > 26 jul, 23 ago, 27 set, qui 19h > €95