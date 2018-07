O que é Local é bom

A fórmula de servir comida saudável com sabor já existe no mercado de Cascais desde 2015, com bastantes seguidores. Agora, chegou à 24 de julho, cheia de espaço. O Local é um dos restaurantes sem corantes nem conservantes que a VISÃO Se7e visitou para o tema de capa da edição desta semana, esta quinta, 26, nas bancas

Sabemos ao que vamos assim que cruzamos a porta envidraçada do novo Local, o restaurante que advoga praticar uma cozinha saudável, saborosa. Nela está escrito que de lá para dentro não entram alimentos processados ou adoçantes artificiais, mas sim alternativas ao trigo, aos laticínios e à proteína animal. Com tanto preâmbulo, estávamos à espera de uma ementa restritiva, destinada a determinados comportamentos alimentares. Mas não. O Local é isso tudo, confirmamos, mas também é um belo lugar para comer umas ostras da Ria Formosa, por exemplo, ou um taça de poke feita ao momento.

É aliás perante uma travessa de ostras fresquíssimas (€2,4 cada uma) que ouvimos Maria Gray, a proprietária desta marca com historial no mercado de Cascais, a explicar que decalcou o menu desse espaço que já existe desde 2015. Agora, expandiu-se para Lisboa (o balcão que tinham no Palácio Chiado vai fechar não tarda), em plena 24 de julho. A sala principal é luminosa e espaldada por um jardim vertical artificial. Verdadeiras são apenas as quatro oliveiras que aqui crescem tão bem que em pouco mais de um mês já rebentaram azeitonas.

Nas mesas, há sempre uma garrafa de água aromatizada, oferta da casa. Daí para a frente, a dificuldade é escolher de uma carta tão variada quanta o número de horas que o restaurante está de porta aberta para a rua. Desde as 9 da manhã, pode tomar-se o pequeno-almoço. Mais tarde, vai apetecer um tomate com burrata, por exemplo (€8,7), ou um húmus com cenoura baby e aipo (€5,2).

Ao almoço, o forte são os pokes bowls, que se fazem na hora, numa sala lateral, onde se selecionam os ingredientes (os valores andam na casa dos 11 euros, um pouco mais para cima ou para baixo consoante o que se escolhe). A ementa divide-se ainda entre pratos vegetarianos (caril thai vermelho de tofu e arroz integral €10,8), carne (frango, açafrão, coucous de limão com arandos e pistachios, molho de iogurte e alho €11,8) ou peixe (bife de atum, arroz integral, brócolos, edamame e abacate €13,9). Nas sobremesas, apostamos num pudim de chia com coulis de fruta (€3,8), mas a oferta chega à dúzia de opções. Até às onze da noite, tudo é possível.

A carta de vinhos segue a mesma filosofia da comida, por isso é toda pensada com base em pequenos produtores, que se dedicam à viticultura da forma mais natural possível, fugindo da intervenção química.

Depois de tirarmos todas as notas necessárias a este texto, ainda bebemos um shooter de ostra que vem num copo com molho ponzu (€3,4), mas podíamos ter preferido um ostra thai (€3,5), que também teria caído bem para o caminho.

Local – Your Healthy Kitchen > Avenida 24 de Julho, 54B, Lisboa > T. 21 390 0072 > seg-dom 9h-23h