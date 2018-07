No Dois Petiscos, em Santarém, serve-se comida simples e muito boa

Como o chefe João Correia, vindo da alta cozinha, simplifica a gastronomia e valoriza o produto e o sabor. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

D.R.

Esqueça-se o Dois e atente-se nos Petiscos, tal como está no antetítulo, com letra grande. Neste restaurante de Santarém, junto do tribunal e do mercado (notável pelo traço de Cassiano Branco e pelos painéis de azulejo da Fábrica de Sacavém), à parte a pequenez da sala e da esplanada, tudo é maior: o acolhimento, o serviço e, sobretudo, a gastronomia. Cansado da alta cozinha que praticou em alguns dos mais sofisticados restaurantes de Lisboa e de Barcelona, o chefe João Correia chegou aqui, vai para três anos, acompanhado pela mulher, Margarida Rosa, também profissional de hotelaria, com a ideia de apresentar coisas simples, bem-feitas, com qualidade. Diz ele que “o importante é o produto e o sabor”. Pôs a mesma simplicidade no espaço e na decoração, exigindo, porém, dois requisitos: cozinha à vista e balcão. Mas, passados alguns meses, sacrificou o balcão e aumentou a sala para atender convenientemente os clientes.

A ementa é diversificada e não limitada aos petiscos, abrindo com um agradável couvert: pão, manteiga de alho, azeitonas e pasta de azeitona. O capítulo dos petiscos faz-nos hesitar entre o prego de atum, belo bife de atum fresco braseado e servido em bolo do caco com aioli, cebolinho e mostarda antiga; o bife tártaro, com carne de qualidade cortada à faca e não moída; os croquetes de novilho, estaladiços e cheios de sabor com molho de caril e mel; as sanduíches de rabo de touro, em harmonia perfeita de pão e carne; as bombas de nuestros hermanos, bolas de puré de batata recheadas com carne e com um molho de tomate picante e aioli (mimo da zona ribeirinha de Barcelona); o panado da Maçussa, delicioso queijo de cabra frito com compota de cebola, rúcula e azeite de trufa; e, também, os peixinhos da horta, as vieiras braseadas, a alheira com mostarda, o prego do Dois, entre outras coisas muito apetecíveis. Quanto aos pratos, temos bacalhau ao quadrado, que vai ao forno com broa, espinafres e farinheira, reunindo proteína de peixe e de carne; magret de pato, feito na sua gordura, como deve ser – e raramente é; e bife no redondo, de qualidade exemplar na carne e na confeção, com um molho guloso, pão torrado e batatas. Durante a semana, há dois pratos do dia (peixe e carne) mais tradicionais, mais “comida de conforto”. Cinco ou seis sobremesas de autor, como as reinterpretações da pavlova e da tarte de limão. Garrafeira de acordo com o mercado dos vinhos. Serviço impecável. Sucesso merecido.

Dois Petiscos > Cerca da Mecheira, 20, Santarém > T. 91 630 7389 / 91 890 3582 > seg-dom 12h-15h, 19h-23h > €22 (preço médio)