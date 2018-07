Peixes e grelhados no restaurante A Cantarinha, em Buarcos, na Figueira da Foz

O mar da Figueira da Foz, que está tão perto, não se vê do restaurante A Cantarinha, mas mostra-se na mesa em pratos simples, saborosos e saudáveis. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

D.R.

Vamos pela marginal da Figueira da Foz até Buarcos e logo a seguir à “curva da muralha”, na rotunda da Tamargueira, vemos a placa sinalética do restaurante A Cantarinha, que é o nosso destino. Remodelado há meses, apresenta um ar mais moderno e atraente. As duas esplanadas foram fechadas, o que, na prática, significa que passou a ter três salas acolhedoras: a de dentro, intimista, e as exteriores, mais descontraídas. Mantém-se fiel à cozinha tradicional portuguesa com prevalência do peixe e dos grelhados no carvão.

A ementa é extensa, incluindo o couvert (pão de alho, azeitonas e manteiga) e uma pequena travessa com camarão cozido, pota ensalsada e patê de atum, substituível por outras entradas, como as amêijoas à Bulhão Pato ou o camarão frito “à chefe”. O prato mais emblemático, atualmente, é a tibornada de polvo, com este assado na brasa, tenro, gostoso, bem regado com azeite, cebola e alho, e ainda mais bem acompanhado com migas e batatas a murro. O bacalhau à casa, com textura suave e bom equilíbrio de sabores (entre o bacalhau com natas e o “espiritual”), desfiado e gratinado com batata-palha muito fina, camarão descascado e queijo, continua a ter sucesso e a justificar a primazia que já teve. Noutro posto cimeiro está a feijoada de búzios, cujos segredos residem no refogado e na boa ligação do molusco com a leguminosa. Mais recentes, mas em ascensão, o bacalhau “à king”, em posta inteira grelhada na brasa e acompanhada com batatas a murro e migas (para duas ou três pessoas) e o bacalhau “à champagne” que vai ao forno com cebola, alho, tomate e champanhe e vem à mesa guarnecido com batatas fritas às rodelas. Entre os pratos de carne, o medalhão de vitela grelhado com batatas a murro e migas, para duas pessoas, e as espetadas de carne de boi com nacos de novilho, e mista, com lagartinhos de porco preto e lulas, são os que mais dão nas vistas. No entanto, quem reina nos grelhados são os peixes do dia: dourada, pregado, peixe-galo, atum (em bife) e outros, geralmente graúdos (para duas ou mais pessoas) e sempre acompanhados com batatas a murro e legumes cozidos. Há outros pratos tradicionais apetecíveis, como o arroz de pato, e, ao fim de semana, a açorda de marisco, o arroz de marisco e a caldeirada de peixe.

Doçaria diversificada usual. Garrafeira razoável com preços corretos, sem vinho a copo, mas serve um quarto de jarro de bom vinho da casa. Serviço simpático.

D.R.

A Cantarinha > Travessa da Rua das Tamargueiras, 3, Buarcos, Figueira da Foz > T. 233 432 801 > ter-dom 12h-15h, 19h-22h30 > €18