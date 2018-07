Receita: Poke Bowl de noodles de beterraba, maçã verde e nozes, por Inês Simas

Receita do livro Cru Bowls – A sua saúde numa taça, de Inês Simas, editado pela Manuscrito

Ingredientes

100 gramas de espinafres frescos

1 maçã verde Granny Smith

1 beterraba crua

Sumo de 1 lima

Sumo de ½ limão

2 colher de sopa de azeite virgem extra

8 folhas de hortelã

6 pitadas de flor de sal

5 nozes

Quinoa

½ copo de quinoa branca

½ copo de quinoa vermelha

2 ½ copos de água

1 colher de sopa de azeite virgem

1 colher de chá de sal grosso

Preparação

Para a quinoa, comece por usar um passador de rede e lavar muito bem até que fique totalmente límpida. Depois, leve ao lume numa panela com um fio de azeite. Para um copo de quinoa, ponha o dobro da água e o sal. Deixe cozinhar por 15 minutos. A quinoa tem de ficar macia e sem água.

Para os noodles, comece por descascar e espiralizar a beterraba. Coloque-a de seguida numa taça, regue com o sumo de lima e de limão, adicione metade da hortelã picada, a flor de sal e envolva muito bem. Deixe marinar cerca de 15 minutos e adicione o azeite. Corte metade da maçã em fatias finas e a outra metade em cubos. Reserve as fatias e coloque os cubos na taça. Adicione de seguida as nozes grosseiramente picadas, três colheres de sopa de quinoa mista e os espinafres. Envolva tudo muito bem e reserve.

Para servir, coloque os noodles de beterraba na bowl, adicione as fatias de maçã e a restante hortelã picada. Regue com um fio de azeite, passe com os moinhos do sal e da pimenta e está pronta a servir.