Quinta de la Rosa: Odores do Douro

Está num lugar privilegiado, tanto pela beleza da paisagem como pela qualidade dos vinhos que produz. ​​​​​A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

É, provavelmente, a quinta do Pinhão que dá mais nas vistas, por estar na encosta que antecede a vila, no coração do Douro, debruçada sobre o rio e exposta aos olhares de quem chega, vindo da Régua. Pertence à família de Sophia Bergqvist, que a dirige com a ajuda do irmão Philip, e tem a sua atividade centrada na produção de vinho, complementada, desde finais da década de 80, com a oferta de alojamento e de enoturismo. Dispõe de 12 quartos e de quatro suites, com vista para o rio Douro, piscina, duas villas com piscina privativa e um restaurante: o Cozinha da Clara.

Em 2017, lançou-se na produção de cerveja artesanal (IPA, Lager e, para breve, uma stout com vinho do Porto). Também produz azeite e vinagre. Porém, são os vinhos do Porto e os DOC Douro que fazem a história, quer da família de Sophia Bergqvist, que comercializa vinho do Porto desde 1815, quer da Quinta de la Rosa (oferecida à sua avó, Claire Feuerheerd, como presente de batismo), cujas vinhas têm todas a letra “A”, classificação máxima atribuída pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

Desde 2002, os vinhos da Quinta de la Rosa têm a assinatura do enólogo Jorge Moreira (também enólogo da Real Velha, dos vinhos Poeira e do projeto MOB), que é mais uma garantia de qualidade. Produzem-se, atualmente, cerca de 80 mil litros de vinho do Porto e 200 mil de DOC Douro (300 mil garrafas, no total), à maneira antiga, com a pisa a pé, em lagares de granito, com nove referências de vinho do Porto e oito de vinhos de consumo. São isso mesmo: referências.

La Rosa Rosé DOC Douro 2017

Obtido pelo método de “sangra”, a partir do primeiro mosto do vinho do Porto Vintage, tem cor salmão, aroma floral e muita frescura, paladar suave com boa fruta de bagas vermelhas e um final harmonioso. Tão bom para aperitivo como para acompanhar saladas e carnes brancas. €7



La Rosa Reserva Branco DOC Douro 2017

De uvas das castas Viosinho (60%), Arinto, Códega do Larinho, Rabigato e Gouveio (10% cada), tem aroma com notas de fruta branca, variantes tropicais, especiarias e levemente tostado. Paladar cheio, fresco e um final afirmativo. Pode ser aperitivo, mas acompanha pratos de peixe e outros de sabor delicado. €11



Tim Grande Reserva Branco DOC Douro 2015

Vinho de homenagem a Tim Bergqvist, feito das castas Viosinho, Gouveio e Arinto, com fermentação e estágio de seis meses em barrica e com 18 meses em garrafa. Aroma floral e frutado de grande delicadeza, paladar elegante e complexo, marcado pela frescura. Muito gastronómico. €30