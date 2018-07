Sete sítios para beber um copo ao fim da tarde no Porto e em Gaia

Em esplanadas, terraços ou bares, com janelas abertas sobre o mar, o rio e a cidade, sete sugestões onde beber um cocktail ou um copo de vinho, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Para celebrar os dias longos de verão

Lucilia Monteiro

1. The George Restaurant & Bar

No novíssimo restaurante e bar da Sandeman, a irreverência e a excentricidade estão em cada pormenor, levando-nos a navegar pelo rio Douro, desde as montanhas até à foz. O contraste de cores, de materiais e sabores, de fortes raízes locais, não se resume à decoração. Também a carta de cocktails nos apresenta dez inesperados retratos da história do vinho. Surge assim Dionisius (€9) inspirado na Grécia antiga e com um apontamento de Vinho do Porto. Servido numa tábua e acompanhado por uma espetada de pepino e croutons, pode beber-se no interior do bar ou na esplanada, onde há plantas e muitas velas, para que a experiência seja perfeita. Lg. Miguel Bombarda, 3, Vila Nova de Gaia > T. 22 099 3057 > seg, qui-dom 9h30-1h, ter-qua 9h-21h30

2. Bar das Cardosas

Tardes de verão e longas e quentes pedem bebidas refrescantes. Para isso está aí a nova carta da estação no Bar das Cardosas com wine flights (três copos de vinho de marcas nacionais), aperitivos de influência italiana e cocktails clássicos ou de assinatura. Entre as opções, sugere-se o Bella Ciao, a bebida inspirada na série La Casa de Papel, claro, que junta Amaretto (licor italiano), Campari, tangerina, lima, vodka e água tónica. O “cocktail of the day” (€6,50) servido todos os dias, entre as 17 e as 20 horas, pode acompanhar com três petiscos e sem que se pague mais por isso. InterContinental Porto – Palácio das Cardosas > Pç. Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5600 > seg-dom 15h-1h

Matthew Shaw

3. New Yorker Bar

Estão aí as Summer Lounge Sessions do New Yorker Bar, no Sheraton Porto Hotel & Spa. Até setembro reserve-se tempo na semana para um relaxante fim de tarde no centro da cidade, mas longe do bulício dos dias de trabalho. E, se à música juntar a vista sobre o envolvente jardim, rodeado de árvores centenárias, está criado o cenário para um cocktail diferente todos os dias (€8/cada). Experimente-se Sappore D’ Amy, Just Because, Green Hornet, Jabaré, Peach Spritz e Invictus, os novos cocktails criados pelos barmen da casa. Sheraton Porto Hotel & Spa, R. Tenente Valadim, 146, Porto > T. 22 040 4000 > seg-dom 18h30-20h30

Lucilia Monteiro

4. Mirajazz

Tem apenas um ano, mas já se tornou num dos lugares ideais para ouvir música ao vivo na cidade. Neste wine bar com terraço a abraçar o Douro há fins de tarde descontraídos, sempre em boa companhia. Na vista sobre os telhados sobressaem os barcos, o edifício da Alfândega, a marginal de Gaia e, ao longe, a Ponte da Arrábida. Ali encontram-se 27 vinhos, todos portugueses e vendidos a copo (a partir de €3). São mais de 30 os músicos, que aqui se apresentam, em dueto ou quarteto, para embalar os fins de tarde com as sonoridades de jazz, bossa nova e samba. Escadas do Caminho Novo, 11, Porto > seg-dom 14h-22h

Christian Gollnick

5. Terrace Lounge 360º

O desaparecer do sol no horizonte é um momento mágico graças à vista de 360 graus sobre o Rio Douro e às coloridas casas da Ribeira que se avistam da outra margem. Aqui, aproveita-se cada fim de tarde como se fosse o último. No bar, prove-se o vinho do Porto, fresco e em cocktails servidos com muito gelo, criados por Paulo Ramos, da Cocktail Academy. Às sextas e sábados, a partir das 17h30, o ritmo é agitado por dj's e a música atrai os muitos turistas que se passeiam na marginal de Vila Nova de Gaia. Espaço Porto Cruz, Lg. Miguel Bombarda, 23, Vila Nova de Gaia > T. 22 092 5340 > ter-sáb 12h30-24h, dom 12h30-18h30

6. The Royal Cocktail Club

No sofisticado e cosmopolita bar do edifício do Sindicato dos Bancários, na esquina entre a Rua da Fábrica e a rua Cândido dos Reis, os cocktails continuam a ser o centro de todas as atenções. A experiência cerimonial executada por quem está atrás do balcão, quase obriga a deixar a conversa em stand by. Acompanhe-se, sem pressa, cada passo de preparação das bebidas, pois valerá a pena. A poucos dias de apresentar a nova carta, o barman Daniel Carvalho sugere a companhia de um Royal Tribute ou um Island Fruit (€8) para um final de tarde à fresca. R. da Fábrica, 105, Porto > T. 22 205 9123 > seg-dom 19h-02h

Lucília Monteiro

7. Porto Palácio Vip Lounge

Até 8 de setembro, aos sábados, de quinze em quinze dias, há sunset com entrada livre no último piso do Porto Palácio. A música do dj Nuno Cacho regressa à esplanada com vista desafogada de 360 graus sobre o mar e o rio. É com a cidade do Porto, literalmente, aos pés, que a festa acontece até o desaparecer do sol. Acompanhe-se o momento com os snacks do chefe Celestino Grave e um cocktail ou um incontornável copo de Vinho do Porto para um brinde ao verão. Porto Palácio Congress Hotel & SPA > Av. da Boavista, 1269, Porto > T. 22 608 6600 > 28 jul, 11 e 25 ago, 8 set, sáb 18h-20h