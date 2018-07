O Rei dos Queijos no Porto reabriu e agora é um dois em um

A loja antiga, fundada em 1925, reabriu à cidade. O Rei dos Queijos inclui, agora, uma carta, para degustar a qualquer hora do dia, pensada pelo chefe João Pupo Lameiras

Lucilia Monteiro

Alzira Peixoto nunca se esqueceu da loja onde, em tempos, costumava lanchar. Quando, há sete anos, o Rei dos Queijos fechou na Rua do Bonjardim, a designer e os amigos Carlos Mendonça e Filipe Afonso não descansaram enquanto não devolveram “esta joia ao Porto”. Dedicada ao negócio dos queijos desde 1925, a loja reabriu no final de maio, sob as memórias do passado. As mesas com tampo de mármore foram recuperadas, mantiveram-se as cadeiras de madeira, os espelhos, a parede de cortiça, o chão de tijoleira e, até, duas vitrinas originais. “Quisemos manter esta alma. São lugares vividos, que envelheceram e fazem parte da cidade”, reforça Alzira Peixoto.

Lucilia Monteiro

A única diferença será o bar de queijos que implementaram na sala contígua à loja, com uma longa carta de frios e quentes, pensada pelo chefe João Pupo Lameiras. Ali se provam os queijos portugueses, alguns de pequenos produtores, vendidos à entrada. Como o gouda feito no Alentejo pelo casal holandês Jan e Elisabeth Anema, o minhoto Sapidus, o Ilha S. Jorge com 36 meses de cura, o Seia amanteigado, ou, entre outros, o de Nisa, o de Azeitão e o Terrincho Velho de Denominação de Origem Protegida. Quem chega poderá escolher os queijos (€3/dose), combinando-os com pão de fermentação natural, frutos secos, compotas, marmelada, figo pingo de mel em conserva ou uma seleção de enchidos (salpicão, presunto) e moxama de atum.

A qualquer hora, saem as tábuas, o pão de ló com queijo de Seia, as tostas e o tártaro de boi com cabra curado da Granja dos Moinhos, “o queijo mais intenso do Rei dos Queijos”, assim lhe chama João Pupo. Nos pratos quentes (ao almoço e ao jantar), saliente-se o ovo a baixa temperatura com puré de batata, queijo de Nisa e cogumelos Paris, o xarém com gambas e queijo amarelo, o prego de lombo de boi, cebola e queijo Sapidus ou, para sobremesa, a rabanada de leite de cabra, calda e gelado de canela. Em breve, será possível saborear o arroz de enchidos e espinafres cozinhado na própria casca do queijo de Seia. E para agradar a todos, a ementa inclui alternativas sem o rei da casa (queijo, já se vê), como as lâminas de bacalhau com toucinho e maçã verde ou o arroz de abóbora com framboesas e salva.

Lucilia Monteiro

Rei dos Queijos > R. do Bonjardim, 154, Porto > T. 22 316 3838 > ter 12h-19h30 (só loja), qua-dom 12h-23h