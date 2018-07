Todos ao Marquês

O desafio não é visitar a grande praça lisboeta, mas provar os novos vinhos Marquês de Borba, de João Portugal Ramos. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Com mais seis lagares para fermentação dos vinhos de topo, nova linha de engarrafamento, aumento dos armazéns e reforço da sua marca mais emblemática, Marquês de Borba, através da renovação da imagem e do lançamento de dois novos vinhos, João Portugal Ramos concentra a sua atividade em Estremoz, no Alentejo, onde está a empresa-mãe, e reafirma-se como produtor e enólogo de referência na região – e não só, como toda a gente sabe. A centelha de génio que o levou a promover a evolução dos vinhos portugueses, mal chegou ao Alentejo, como enólogo, no princípio da década de 80, é a mesma que o faz crescer sempre, desde a criação do seu primeiro vinho, em Estremoz, no princípio dos anos 90. Por isso é que são cada vez mais, e melhores, os vinhos de João Portugal Ramos.

A Adega Vila Santa, em Estremoz, data de 1997, mas quem lá for – e recomenda-se a ida: tem loja e salas de provas, de formação, de reuniões e de refeições, além das paisagens das vinhas e da cidade – vê uma obra atual, pois nunca abandonou a via do crescimento e da modernização. É também esse o caminho com os vinhos: da marca mais emblemática, Marquês de Borba, acaba de ser lançado o tinto 2017 com uma nova imagem (o branco 2017 mantém a anterior, porque saiu no princípio do ano), com o nome seguido da palavra Colheita e de um texto explicativo, num rótulo que veste melhor a garrafa; e dois vinhos novos, um branco e um tinto, ambos Marquês de Borba Vinhas Velhas, que prometem dar que falar (só o Marquês de Borba Reserva permanece intocado, porque é um caso à parte).

Marquês de Borba Colheita Tinto 2017

Novo rótulo com a palavra Colheita num vinho bem conhecido, porque bem feito e por isso bem conceituado, com aroma intenso a fruta de bagas, paladar com apreciável elegância, final muito agradável. €5,99



Marquês de Borba Vinhas Velhas Branco 2017

Feito de uvas das castas Arinto, Roupeiro, Antão Vaz e Alvarinho, tem aspeto cristalino, cor citrina, aroma também a frutos citrinos com ligeira tosta da barrica muito bem integrada, alguma gordura, inegável carácter. €12,99



Marquês de Borba Vinhas Velhas Tinto 2016

Uvas de quatro castas, Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão e Syrah, num belíssimo vinho de cor granada profunda, aroma forte e jovem, paladar cheio, equilibrado, elegante e final sedutor. €12,99