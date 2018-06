As 7 esplanadas e terraços em Lisboa e Cascais onde apetece estar

Enquanto se espera, peça-se o pão brioche, com manteiga de ervas caseira, alho tostado, alecrim e parmesão (guloso!) e um copo de vinho. E espreita-se a ementa que sugere ainda pizas e pastas, com massas fresca, feitas todos os dias com as farinhas 00 e de trigo, ovos free range e muito amor, conforme pode ler-se num quadro perto da mesa e ainda algumas pizas. O resto é paisagem bonita para ver a cada pestanejar e entre cada garfada.

o 64.º restaurante do conhecido chefe britânico Jamie Oliver. Para acompanhar a paisagem desta Lisboa antiga, onde se encaixa, o Castelo de São Jorge e a colina da Graça, aconselha-se a tábua com salami de funcho, mortadela com pistácio, vegetais grelhados e marinados em alho e azeite de ervas aromáticas, queijo Pecorino, entre outros ingredientes.

Na esplanada do quiosque da Oitava Colina, no Largo da Graça, em Lisboa, bebe-se na companhia da Urraca e do Zé Arnaldo, duas das mais conhecidas cervejas artesanais desta marca lisboeta fundada em 2014, cada uma com a sua história e a sua personalidade. Mas neste antigo quiosque da Carris, construído em 1928, que começou por servir de espaço de descanso para o controlador de tráfego e posteriormente para venda de bilhetes e passes, há cinco variedades de cerveja à pressão, sempre com sabores diferentes. Para lá destas variedades, são servidas as restantes cervejas desta marca, como a Florinda, de cor dourada, tipo lager e mais fácil de beber. Para comer, destacam-se a tosta de frango com framboesa (€6) e as tábuas de queijos e de enchidos (€5,50), boas companhias para esta bebida fabricada ali bem perto. Oitava Colina >

Antes de escolher a mesa na grande esplanada com vista para a cidade de Lisboa, dê-se uma espreitadela nas ementas dos vários restaurantes que fazem parte do Gourmet Experience, que se estende por cerca de 1000 metros quadrados e fica no sétimo piso do El Corte Inglés, em Lisboa.

Experimente-se, por exemplo, o cachaço de porco na brasa com molho chimichurri e arroz Biro-Biro, um dos pratos do Jacaré, do chefe José Avillez, que convive portas meias com a corvina marinada com cebola roxa e abacate ou a meia-desfeita de bacalhau com samos, da Tasca Chic, liderada pelo mesmo chefe com duas estrelas Michelin. Já n’O Poke, de Kiko Martins, há opções que cruzam a cozinha havaiana e a asiática, como a Poke, uma salada de peixe fresco marinada com pato picante e salada de beringela e rebentos de soja. Junta-se ainda o arroz de pato ou o robalo com arroz de amêijoa à Bulhão Pato, no Balcão, de Henrique Sá Pessoa. E há muito mais para ali provar ou comprar para comer em casa.