As tapas e petiscos de Henrique Sá Pessoa estão quase a chegar ao Porto

Já se sabe onde será o novo Tapisco, de Henrique Sá Pessoa, no Porto: fica na rua Mouzinho da Silveira e é o primeiro restaurante do chefe no norte

Desde que o chefe Henrique Sá Pessoa anunciou que iria levar o seu restaurante de tapas e petiscos portugueses e espanhóis até ao norte que se aguarda com expetativa a abertura do novo Tapisco no Porto. Ficará no número 165 da rua Mouzinho da Silveira (a mesma onde José Avillez abriu o Cantinho do Avillez em 2014) e “será maior do que o de Lisboa, mas com o mesmo conceito de partilha”, desvendou o chefe estrela Michelin do restaurante Alma à VISÃO Se7e. As obras ainda estão a ser ultimadas, mas o Tapisco deverá abrir daqui a poucas semanas, ainda em pleno verão, portanto.

A carta deste novo Tapisco será muito idêntica à do Príncipe Real, em Lisboa. “O que os distingue serão alguns pratos pensados para o público do Porto”, conta o chefe sem os querer revelar “para não estragar a surpresa”. Sabe-se, no entanto, que lá estará o best seller La Bomba que no norte, terá o nome La Bomba do Porto (croquetes de batata recheados com uma mistura de carne e alheira) – um prego de choco frito, a paelha negra, o bacalhau à brás, as patatas bravas, a salada de polvo, o tártaro de atum com abacate e ovas de wasabi, os huevos rottos, a tábua de enchidos ibéricos, o jámon ibérico de Bellota ou, entre alguns dos pratos mais apreciados, a mousse de chocolate negro com azeite e flor de sal. O menu estará igualmente dividido entre Portugal e Espanha, com uma seleção de vermutes e vinhos para acompanhar as tapas espanholas e os petiscos portugueses.

Henrique Sá Pessoa não estará, com certeza, todos os dias no Tapisco do Porto – o chefe tem cinco restaurantes em Lisboa – mas, pelo menos durante as primeiras semanas de abertura, será certo que o chefe estará por lá a conduzir a equipa que, nos últimos meses, tem estado a receber formação. “Era um sonho de longa data ter um restaurante no Porto. Tenho um público fiel no norte que me segue com carinho”, revela o chefe. O Tapisco do Porto abrirá todos os dias das 12h às 24 horas.