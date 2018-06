EatTasty e Home Sweet Sushi: Almoços num só clique

Há mais duas empresas de entregas de comida ao domicílio à espera das nossas encomendas. A Eat Tasty prepara pratos com sabores mediterrâneos e portugueses confecionados por chefes. Já a Home Sweat Sushi tem menus dedicados à cozinha japonesa. Testámos as duas

Basta fazer o registo em www.eattasty.com ou descarregar-se a app (IOS) com o mesmo nome e, ao fim de alguns minutos, já podemos encomendar as refeições cozinhadas no próprio dia da entrega pela EatTasty. Há entre três a cinco pratos do dia à escolha, com opções de carne, peixe e vegetarianas, que mudam todos os dias e que tentam agradar a diferentes paladares. Os pratos são baseados nos sabores mediterrâneos um pouco de todo o mundo, como as poke bowls ou o chow mein.

A equipa da VISÃO Se7e testou o serviço e passa a descrever, pela ordem de preferência, as sugestões entregues na redação. As almôndegas de peru estufadas com beringela e cuscuz de espinafres, a moqueca de peixe e os camarões com arroz com amendoim e alho francês foram os mais votados. Mas as picantes empanadas de caril de vaca e de porco com batatas assadas no forno também não passaram despercebidas ao palato dos jornalistas-cobaias. Por fim, a maminha na grelha com alho, arroz e feijão preto e a lasanha com abóbora, lentilhas, espinafres e requeijão também levaram nota positiva. Não fosse o tempo dispensado na entrevista ao proprietário Orlando Lopes e a refeição estaria mais quentinha. Mas fica o aviso, retirando a proteção de papel, a embalagem pode ir ao microondas.

Há algum tempo que Rui Costa e Orlando Lopes, os dois fundadores da EatTasty, queriam ter um negócio juntos. A ideia de criar uma empresa de entregas de comida ao domicílio nasceu à mesa de um restaurante no Porto, quando se aperceberam o quão difícil é levar comida caseira a casa. Desde esse momento até às primeiras encomendas passaram apenas dois anos. “Somos, acima de tudo, uma empresa de comida, controlamos a qualidade desde a confeção até à entrega”, explica Orlando Lopes. Atualmente, a EatTasty já prepara cerca de 400 refeições diárias e entrega em 13 zonas da Grande Lisboa, do Tagus Park ao Parque das Nações.

Assim que o cliente faz a encomenda define-se quem vai entregar a refeição. Todos os dias, o estafeta passa à mesma hora nos mesmos sítios, evitando atrasos. “Na EatTasty não temos o objetivo de ser um restaurante, somos antes de mais cozinheiros. Por isso, apostamos em cozinhas próximas das pessoas”, acrescenta. No momento da entrega, se o cliente o permitir, deixam os sacos em cima da secretária ou da mesa de casa.

EatTasty > Encomendas em www.eattasty.com> Entregas fecham às 11 e 40 do próprio dia > €5,90, por pessoa > Pagamento: cartões de débito, refeição e de crédito ou transferência bancária. O cliente também pode comprar créditos EatTasty e ir descontando na sua conta.

Home Sweet Sushi

À hora marcada chega a encomenda da Home Sweet Sushi, empresa criada pelos amigos Vasco Correia, Pedro Martins e Frederico Cruz. É a primeira empresa de dimensão nacional de sushi especializada em entregas em casa e take-away. Para fazer uma encomenda só tem que aceder a www.HSS.menu, ou ligar para o 215 982 244, e fazer o pedido. Existem diversos menus, desde os mais tradicionais aos de fusão, não esquecendo quem segue uma alimentação vegan ou low carb. Existem ainda menus exclusivamente compostos de peças quentes e até para crianças, juntamente com cerca de 50 peças “à la carte”.

No caso da VISÃO Se7e deixámos a escolha nas mãos dos proprietários da empresa e, por isso, a refeição foi uma surpresa: dentro de um saco chegaram dois menus, os dois muito coloridos - um Vegan e outro que seria o clássico da casa, o Menu HSS. Qualquer um deles desperta, imediatamente, as pupilas gustativas, deixando adivinhar o banquete que se seguirá à mesa. Começámos pelo menu HSS (€13), composto por duas unidades de cada uma das nove peças preferidas dos clientes da Home Sweet Sushi. Inclui hosomakis, niguiris, sashimi, uramakis e gunkans. Já o Vegan destaca-se por misturar várias frutas, vegetais e o indispensável arroz. Como referido, existem possibilidades para todas as preferências, incluindo uma que é diferente todos os dias - só se descobrem as 18 peças quando estas chegam. Este menu chama-se Blind Date, o que nos parece adequado dado que funciona como um encontro mistério. Dentro do saco recebemos também os pauzinhos descartáveis, o molho de soja e ainda o wasabi, molheiras e guardanapos.

A decisão de criar a Home Sweet Sushi, levando esta cozinha onde quer que os clientes se encontrem, concretizou-se há quatro anos. Foi a primeira empresa nacional num mercado que, atualmente, já tem mais opções. O sucesso ditou que, passados poucos meses desde a sua abertura, a Home Sweet Sushi abrisse a sua segunda loja na margem sul do Tejo. A primeira fica em Lisboa, na zona das Laranjeiras e a terceira no Porto, seguindo-se uma quarta em Oeiras. Recentemente, abriu a quinta loja em plena rotunda do Areeiro, e uma sexta em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro. Este ano esperam abrir a sétima, numa localização ainda por revelar.

É ainda de referir que para além das entregas em casa ou levantamentos numa das lojas (neste caso o restaurante oferece hot sushi ou sopas miso), a Home Sweet Sushi dispõe do serviço Home Sweet Sushiman, uma opção que permite juntar amigos em casa e receber a visita de um sushiman que prepara tudo o no momento e ao vivo.

Home Sweet Sushi > Encomendas em www.HSS.menu ou pelo 215 982 244 > Entregue em casa ou levantamento (take-away) nas lojas > Lisboa, Porto, Almada/Corroios, Oeiras e Odivelas. As entregas são feitas todos os dias 12h-14h30, 19h-22h30. O pagamento pode ser efetuado em dinheiro, multibanco ou por transferência bancária se for uma surpresa (neste caso a HSS faculta o NIB à pessoa que encomenda e posteriormente a encomenda é entregue a quem vai ser surpreendido).