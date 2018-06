No Le Brunch Parisien, no Porto, come-se à grande e à francesa

Neste salão de chá parisiense, viajamos até ao Quartier Latin, a Montparnasse ou à Rive Gauche sem sair da portuense Rua de Santa Catarina

Lucilia Monteiro

Nada foi deixado ao acaso neste salão de chá aberto em meados de abril na movimentada Rua de Santa Catarina, no Porto. Os empregados vestem-se com suspensórios pretos e boinas cinza, as mesas redondas em mármore estão perfiladas lado a lado, aproximando as pessoas e as conversas como se estivéssemos em Paris. Com proprietários franceses e uma diretora também francesa, Alex Cadilhe, o negócio no Porto inclui, além do Le Brunch Parisien, a loja de moda Ashka, Les Parisiennes, na Foz.

Naturalmente, o menu conta com muitos dos clássicos de la cuisine française, para provar ao longo de todo o dia. Ao pequeno-almoço, experimentem-se os croissants de manteiga de Poitou-Charentes (€1,50), o pain au chocolat, as panquecas ou o fromage blanc com mel ou compota. A qualquer hora, servem-se as tartines de Montparnasse (a partir de €8) acompanhadas de salada, os típicos ovos cocotte Du Marais (a partir de €5), as sanduíches Du Palais Royal (a partir de €8,50), as tábuas de queijos e a charcutaria francesa Du Quartier Latin (€12). Entre as várias especialidades, estão a sopa de cebola gratinada (€7), o camembert rôti com salada (€8,50), o le pâté en croute (€7), ou o foie gras (€10).

Na pastelaria, especial atenção para os choux St. Germain – com recheios de creme pâtisserie, mascarpone baunilhado, Nutella e chantilly, mascarpone ou mascarpone de caramelo com manteiga salgada (€5/3 unidades). E, ainda, as panquecas doces de Montmartre (a partir de €3,50) cobertas com doce de castanha ou compota de tomate e abóbora, caseiras, feitas de acordo com os frutos da época. A chefe Raquel Martins é portuguesa, mas rapidamente aprendeu as técnicas da cozinha francesa “muito rica em queijos e manteigas”, nota. Na carta, a pensar no verão e na esplanada no jardim das traseiras, acabam de entrar os crepes doces e salgados. E aos domingos, entre o meio-dia e as cinco da tarde, servem um brunch buffet (€17).

Le Brunch Parisien > R. de Santa Catarina, 577, Porto > T. 22 208 0918 > seg-sáb 9h-20h, dom 10h-17h