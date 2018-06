A beleza dos rosés

Não é por vir aí o verão que apresentamos vinhos de cor rosada, mas por serem bons e versáteis. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Já não se veem espaços de comercialização de vinhos, seja a que nível for, das simples lojas às prateleiras de supermercados e às garrafeiras, sem rosés. Nem se ouve dizer, como era frequente, que os “rosés não são vinho”. E até a ideia de que se trata de vinhos mais próprios para beber a solo – à conversa no pátio, na praia ou na esplanada – do que à mesa, acompanhando a refeição, por não terem o álcool, a estrutura e o equilíbrio adequados, cede ante a confirmação de que há rosés para todas as ocasiões, dependendo do modo como são feitos e dos propósitos de quem os faz. Mas os rosés atuais são elaborados com grande rigor e têm indiscutível qualidade, independentemente do destino que lhes é traçado: para a esplanada ou para mesa.

Os três vinhos que apresentamos são disso exemplo. Propositadamente, escolhemos rosés personalizados com volume, estrutura, equilíbrio, muita fruta, boa acidez, presença marcante na boca. Não são, nem poderiam ser, os mais baratos, pois a qualidade tem o seu preço, e também isso foi tido em conta na seleção que fizemos. Mas não se pense que o preço é o critério de qualidade, longe disso. Há rosés no mercado de excelente qualidade e a preços muitíssimo acessíveis, muitos dos quais são polivalentes, cumprindo tão bem o seu papel tanto na esplanada como à refeição. Que estes sirvam de chamariz, por serem realmente bons – e bonitos!

Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo DOC Rosé 2017

Tinta Roriz e Touriga Franca são as castas deste vinho de cor rosa-pálido, aroma intenso com notas de frutos vermelhos frescos, paladar intenso, fresco e elegante com apreciável complexidade. Final muito longo, equilibrado. €12,80

Quinta do Monte d’Oiro Lybra Rosé 2017

Cem por cento Syrah, de uma parcela específica para rosé numa vinha em modo de produção biológico. Cor rosada, aroma delicado com notas de frutos silvestres maduros, paladar cheio, seco, com taninos macios e acidez expressiva. Final longo, elegante, marcado pela frescura. €8

Crasto Rosé 2017

De uvas das castas durienses Tinta Roriz e Touriga Nacional, tem aspeto brilhante, cor salmão, aroma muito fresco, floral e frutado. Paladar com volume e estrutura, conjugando a textura suave dos taninos com a qualidade da fruta e a vibrante mineralidade. Final envolvente e refrescante. €9,90