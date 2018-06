Receita: Frango à parmigiana aldrabado, por Joe Wicks

Receita do livro Cozinha Fitness, editado pelo Clube de Autor

Ingredientes (4 pessoas)

4 peitos de frango sem pele

2 colheres de chá de azeite

Sal e pimenta

2 beringelas médias cortadas ao comprido em 10 fatias

600 g de tomate em conserva

50 g de polpa de tomate

1 ½ colher de chá de orégãos secos

1 ramo grande de manjericão (e mais algum para enfeitar)

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

300 g de queijo mozzarella para pizza

1 boa salada ou verduras cozinhadas a vapor, para servir

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190º C (ventilação 170º C/gás 5).

Coloque película aderente por cima de uma tábua de cortar e disponha por cima os peitos de frango. Cubra-os com película aderente e utilize um objeto contundente (rolo da massa, martelo da carne ou até mesmo os punhos) para os espalmar até ficarem com metade da espessura que tinham.

Aqueça um grelhador em lume médio-alto. Regue os peitos de frango com azeite, tempere com sal e pimenta, e coloque-os no grelhador, sem sobrepor. Aloure o frango durante 1 minuto de cada lado, ou até a carne estar dourada. Depois, transfira-os para uma travessa.

Grelhe as fatias de beringela, regando-as com um pouco de azeite e temperando-as com sal e pimenta. As fatias de beringela demorarão aproximadamente 2 minutos a grelhar de cada lado até começarem a murchar. Quando tiver os peitos de frango e as fatias de beringela prontos, faça o molho misturando o tomate triturado, a polpa de tomate, os orégãos secos, o manjericão, o vinagre balsâmico e uma boa pitada de sal e pimenta.

Para montar a parmigiana, espalhe um terço do molho de tomate no fundo de uma travessa, depois coloque metade das beringelas cozinhadas por cima. Corte a bola de queijo mozzarella em fatias de 3 milímetros, cubra as beringelas e tempere com sal e pimenta. Coloque os peitos de frango sobre o queijo, sobrepondo-os ligeiramente.

Coloque a restante beringela por cima do frango, cubra com molho de tomate e ponha o resto da mozzarella sobre o molho. Tape a travessa com papel de alumínio e leve ao forno pré-aquecido durante 15 minutos. Retire o papel e deixe no forno durante mais 15 minutos ou até a mozzarella estar gratinada.