Doca de Santo, um clássico (reinventado) à beira-Tejo

Entra-se no renovado Doca de Santo, em Lisboa, e regressa-se às tardes de verão com vista para a marina, a comida portuguesa descomplicada, os pratos que apetece repetir. Vinte e dois anos depois, o primeiro restaurante a abrir na Doca de Santo Amaro está diferente, logo a começar pelo que nos chega à mesa. A nova ementa contou com a colaboração do Grupo José Avillez acionista do Grupo Capricciosa, proprietário do restaurante Doca de Santo, e de mais 12 restaurantes em Lisboa, Carcavelos e Cascais). Aposta-se, sobretudo, em pratos mais leves, a condizer com a estação quente, com a vista para a marina e, claro, com a história do Doca de Santo. “Ao fim de duas décadas, o restaurante precisava de uma renovação para continuar a ser relevante. Reinventámos a ementa, mantendo a origem portuguesa, acrescentando toques multiculturais. Aqui a tradição mistura-se com a modernidade”, descreve Ana Arié, diretora-geral do Capricciosa, antigo Grupo Doca de Santo.

Começamos então com o tártaro de atum (€11), o ceviche de salmão (€8,25) e o crocante de choco frito em tempura com maionese de alho e coentros (€6,25), três entradas que puxam pelos ingredientes mais frescos, ideais para partilhar. Ainda no campeonato das novidades, mas nos pratos principais, sugere-se o risoto de cogumelos (€13) e o tártaro de lombo com batata frita (€16). Se o primeiro se destaca por ser cremoso e guloso, já o segundo prende-nos pela frescura do lombo cru e da gema de ovo, que “explode” ao toque, envolvendo a carne. Mas também há pratos para redescobrir, como o prego na frigideira 1996 (€9,95) e o caril de gambas (€12,95) que ganharam muitos fãs ao longo dos últimos anos.

Existem agora três salas disponíveis para almoçar ou jantar. No espaço perto da entrada, há luz natural e uma vista desafogada para a marina, para a Ponte 25 de Abril e até para o imponente Cristo Rei. A sala interior, mais contemporânea, é ideal para um jantar romântico, e a zona mais reservada foi pensada para grupos. Lá fora, mantém-se a esplanada em cima de um deck, recatada e com uma vegetação que faz viajar até outras paragens. Um clássico que soube reinventar-se, sem perder a identidade.

A pensar nos mais pequenos, o Doca de Santo tem agora uma zona infantil com uma mesa para desenhar, matraquilhos e um escorrega no exterior. A esta novidade junta-se um menu infantil (€9,50) com sopa, prato e fruta, ou uma bola de gelado.

Doca de Santo > Doca de Santo Amaro, Lisboa > T. 21 396 3535 > dom-qui 12h30-24h, sex-sáb 12h30-24h