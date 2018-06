A melhor pizza napolitana do mundo come-se em Matosinhos

O pizzaiolo António Mezzero ganhou o Campeonato do Mundo de Pizza Napolitana STG, em Nápoles, Itália, e serve a pizza vencedora no seu restaurante em Matosinhos. Fomos saber o segredo

Lucilia Monteiro

Este troféu tem um “sabor duplamente especial”, revela António Mezzero à VISÃO Se7e, no seu restaurante homónimo (antigo Pulcinella), em Matosinhos, um dia depois de ter chegado de Nápoles, Itália, onde se sagrou Campeão do Mundo de Pizza Napolitana Specialitá Tradizionale Garantita / Troféu Caputo. Além de ter vivido “um sonho único”, trata-se do primeiro prémio atribuído após a arte de pizzaiolo napolitano ter sido considerada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO – em dezembro último.

Em Nápoles, António Mezzero concorria com 600 participantes, oriundos de 37 países, e de lá já tinha trazido, em 2016 e 2017, o segundo lugar na categoria de pizza clássica. À terceira foi de vez. “Tiveram que me chamar duas vezes porque não queria acreditar”, confessa, orgulhoso. E foi com a bandeira portuguesa em punho que diz ter recebido o troféu. Com 35 anos, a viver em Portugal há dez, António Mezzero, natural de Capua, na região da Campânia, considera-se “um português e um italiano”, tal é o orgulho pelo país que o acolheu.

Mas falemos da pizza vencedora. É uma Margherita feita com molho de tomate San Marzano DOP, mozarela de búfala DOP (ou mozarela de vaca fioridilatte), azeite (Mezzero levou azeite português) e manjericão. A massa, por sua vez, mistura água, sal, fermento e farinha 00, ficando a levedar no mínimo durante 24 horas. Já pronta, leva “umas boas estaladas”, passando de uma mão para a outra, de modo a adquirir o tamanho pretendido. “A pizza tem que ficar com uma cor loira, um diâmetro de 30 a 32 centímetros e a borda com um a dois centímetros”, explica António Mezzero que, desde 2014, é embaixador da pizza napolitana. Dentro do forno a lenha, aquecido a 450/480 graus, ficará entre 60 a 90 segundos – no campeonato, em Nápoles, demorou apenas 62 segundos a ficar pronta.

“A pizza napolitana é uma arte, tem que ser respeitada”, salienta. Por enquanto, a pizza campeã do mundo só está na carta da pizzaria de António Mezzero, em Matosinhos (€16/1 pessoa, €26/duas pessoas), mas o italiano planeia abrir, ainda este ano, uma pizzaria com o seu nome em Lisboa.

António Mezzero > Av. Menéres, 390, Porto > T. 22 938 2806 > ter-sáb 12h-14h30, 19h-22h30, dom 19h-22h30