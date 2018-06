Porto recebe o maior festival de cerveja artesanal da Península Ibérica

Na terceira edição, o Porto Beer Fest cresceu e entre esta quarta, dia 13, e sábado, 16, terá em prova 311 estilos de cerveja artesanal de Portugal e do mundo.

“Nunca houve um festival com tantos estilos diferentes de cerveja na Península Ibérica”, confessa, satisfeito, Octávio Costa, organizador do festival Porto Beer Fest que entre esta quarta, dia 13, e sábado, 16, invade os Jardins do Palácio de Cristal. À terceira edição, o maior festival da cultura cervejeira artesanal cresceu e já conta com a participação de 50 cervejeiros – mais 20 do que no ano passado – não só de Portugal, mas também de Espanha (País Basco, Catalunha, Galiza) Estónia, EUA, Bélgica, Noruega, Suécia. Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Dinamarca e Finlândia.

Outra novidade será a apresentação (e a prova) das novas tendências na cerveja artesanal. Há as grape ales (elaboradas a partir do mosto de uvas), hoppy lagers (com adição de lúpulos aromáticos cítricos ou florais), sidras e hidromel com bases de frutas, as maturadas em barricas de vinhos generosos e destilados (o barrel aged) e ainda as glúten free, “uma tendência e uma necessidade do mercado”, salienta Octávio Costa, reforçando a “evolução tremenda” que se tem verificado no setor cervejeiro.

Pedalar pela cerveja (e ver o Mundial)

Outra novidade neste festival são as cervejas colaborativas, cujas receitas são produzidas por dois ou mais cervejeiros. E o Porto Beer Fest terá vários exemplos: a Pastel de Nata Brown Ale (lançada dia 13 jun, às 19h30) produzida a partir da colaboração entre a Mean Sardine (Ericeira) com a americana Harpoon Brewery, de Boston (EUA) com “nuances de canela, de lactose e de biscuit”, revela Octávio Costa. Da Estónia, virá a Tanker Brewery que nos dará a provar uma cerveja feita em conjunto com dois portugueses (PostScriptum e MOMBrewers). Uma das presenças mais curiosas será a do brasileiro Tiago Falcone, que, há dois anos, anda a percorrer o mundo de bicicleta na World Beer Cycling Tour. O cervejeiro que já passou por 15 países – Portugal é o 16º e, há dias, fez uma cerveja com a minhota Letra – terá em prova a receita que fez na Bélgica (14 jun, 19h30).

A harmonizar com as cervejas conte com vários petiscos como presuntos, queijos, enchidos, conservas, tremoços, e, até, torrefação e mistura de cafés. A animar o Porto Beer Fest – que, no ano passado, foi visitado por 40 mil pessoas - há música ao vivo com a atuação de Dj e bandas como os Shuffle, 7Magníficos, Tony Perry, A Boy NAmed Sue, Guilherme Barros, Farofa, Portuguese Pedro, Moonshiners e Mosca.

Um barbearia e um cabeleireiro, sessões diárias de ioga (às 19 horas) e um écran gigante onde poderá assistir ao jogo Portugal-Espanha (sexta, às 18h) são outros atrativos do festival. Depois de fecharem as portas dos Jardins do Palácio de Cristal, a festa estende-se aos bares de cerveja artesanal da Baixa do Porto como os Letraria, Patrria Craft Beer, Gulden Draak Bierhuis, Catraio e Armazém da Cerveja.

Porto Beer Fest > Jardins Palácio de Cristal, R. D. Manuel II, Porto > 13-16 jun, qua-sex 17h-24h, sáb 13h-24h > Entrada grátis > Copo €3,50