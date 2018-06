Concurso Melhor Sabor de Portugal 2018: Saiba onde comer os melhores pratos de carne, de peixe e de arroz do País

Para provar os pratos vencedores do Concurso Melhor Sabor de Portugal 2018 basta marcar mesa no Restaurante Monte Alegre, em Guimarães, no Faraó Snack-bar Cervejaria, em Marco de Canaveses, e no Estrela da Mó, em Vila Nova de Poiares. À prova estão medalhões de novilho, francesinha de atum e arroz de bochechas de bacalhau

Desde as 10 horas desta segunda, 11, e até bem perto da hora lanche que o Mercado Time Out, em Lisboa, serviu de cozinha aos finalistas da 6.ª edição do Concurso Melhor Sabor de Portugal de 2018, organizado pela Unilever Food Solutions.

Ali defrontaram-se os 15 restaurantes, de norte a sul do País, que mais votos receberam do público até 31 de maio, divididos nas seguintes categorias: carne, peixe e arroz.

Nesta final, cada participante tinha como missão preparar o prato votado anteriormente perante o olhar crítico de um júri composto pelos chefes António Boia, dos restaurantes Rio’s e Praia Café, em Oeiras; Carlos Madeira da direção da Associação de Cozinheiros e Pasteleiros de Portugal e Paulo Pinto, capitão da equipa Olímpica Sénior de Culinária.

Às 16 horas foram conhecidos os vencedores e são eles: o Restaurante Monte Alegre, em Guimarães, que ganhou a categoria da carne com o prato medalhão de novilho com crosta de alheira e broa. Já no campeonato do peixe, destacou-se o restaurante Faraó Snack-bar Cervejaria, em Marco de Canaveses, com a francesinha de atum preparada com pão, atum, pimento grelhado e cogumelos grelhados, queijo e molho especial da casa.

O restaurante Estrela da Mó, em Vila Nova de Poiares, voltou a ser distinguido este ano, agora na categoria de peixe e com o prato arroz de bochechas de bacalhau com grelos.

O Concurso Melhor Sabor de Portugal 2018 contou com a participação de 1453 restaurantes portugueses. Os votos dos clientes contribuiram ainda para angariar arroz para doação a instituições de solidariedade social escolhidas pelos 15 restaurantes finalistas.

A lista dos 15 finalistas

Na categoria de carne

Restaurante David, de Lisboa, com o prato espetada à David em pau de louro

Mucaba Café Grill, Vila Nova de Gaia, com o prato francesinha à Mucaba

Dom Duarte Dois, Coimbra, com o prato frango na púcara em caldo de carqueija

Fun Café, Baltar, com o prato francesinha à saloia

Restaurante Monte Alegre, Guimarães, com o prato medalhão de novilho com crosta de alheira e broa

Na categoria de peixe

Faraó Snack-bar Cervejaria, Marco de Canaveses, com o prato francesinha de atum

Restaurante o Alfaiate, Vila Nova de Gaia, com o prato bacalhau à Alfaiate

Restaurante Os Gémeos, Rio de Moinhos, Borba, com o prato bacalhau à Gémeos

Restaurante Beira Alta, Amadora, com o prato filetes de pescada com molho de camarão

Restaurante Solar do Bacalhau, Valença, com o prato bacalhau à São Teotónio

Categoria de Arroz

Restaurante Cancela Velha, Marco de Canaveses, com o prato arroz do forno

Restaurante Vintage, Pombal, com o prato risoto de beterraba com camarão e hortelã

Restaurante Estrela da Mó, Vila Nova de Poiares, com o prato arroz de bochechas de bacalhau com grelos

Restaurante Videira, Guarda, com o prato filete de polvo com arroz do mesmo

Restaurante Ordem dos Médicos, Porto, com o prato Arroz 7 grãos com filet de peixe galo ao molho coconut e legumes crocantes

Concurso Melhor Sabor de Portugal 2018 > Final 11 jun > Mercado Time Out, Av. 24 de Julho, Lisboa