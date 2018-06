Receita: Bolo Mousse de Chocolate (sem glúten), por Mafalda Agante

Untar uma forma com manteiga sem sal e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater as gemas com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado.

Juntar a manteiga amolecida e bater novamente. Acrescentar o chocolate derretido e mexer. Bater as claras em castelo e misturar no preparado até ficar um creme homogéneo.

