Da farofa aos nachos no Boteco Mexicano, no Porto

O chefe Luís Américo abriu, no Porto, o restaurante mais descontraído de todos, que nos leva do Brasil ao México num instante

Lucilia Monteiro

Há muito que Luís Américo – chefe do Cantina 32, Puro 4050 e Typographia Progresso – ambicionava abrir uma tasca ou um boteco, à boa maneira brasileira. Ao mesmo tempo, e “à boleia do crescimento turístico do Porto”, sentia que também fazia falta um “restaurante mexicano de street food”. Juntou, então, as cozinhas dos dois países no Boteco Mexicano, que acaba de abrir junto ao jardim da Cordoaria. “São duas cozinhas confortáveis, que podem ser feitas a baixo custo”, nota o chefe que quer ter um ambiente descontraído, de partilha, no qual tanto se escuta samba como mariachi.

Do Brasil, prove-se o feijão-tropeiro (€3,50), a farofa de ovo (€2,50), o arroz de boteco (€2,50), a coxinha de frango (€2) ou os mais habituais bobó de camarão (€12) e a picanha na brasa (€8). Do México, vêm as quesadillas (a partir de €8) de camarão ou chouriço picante e batata-doce, o burrito com carne de costelas e pico de gallo (€5), os tacos com fajitas de picanha na brasa (€9), os nachos gratinados com queijo (€6) ou o guacamole com totopos (€6).

Também as sobremesas – brigadeiros de caipirinha, abacaxi assado com canela e cachaça, churros com açúcar e canela ou arroz de leche – nos levam aos dois países. À refeição, brinde-se com um shot de tequila ou mezcal, cervejas mexicanas, caipirinha, margarita ou coronita, o cocktail feito com cerveja Corona e tequila (€10). No final, com a conta, virá uma espécie de jogo do bicho brasileiro, que premeia o contemplado com uma pulseira (do género da fita do Senhor do Bonfim), um shot de tequila ou de cachaça.

Boteco Mexicano > Campo dos Mártires da Pátria, 38, Porto > T. 96 424 9974 > seg-qui 12h30-15h, 19h30-23h30, sex-sáb 12h30-15h, 19h30-01h