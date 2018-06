No restaurante Casa Lisboa, no Terreiro do Paço, faz-se uma fiel homenagem à cozinha portuguesa

1 / 10 Arlindo Camacho 2 / 10 Arlindo Camacho 3 / 10 Arlindo Camacho 4 / 10 5 / 10 Arlindo Camacho 6 / 10 Arlindo Camacho 7 / 10 8 / 10 Arlindo Camacho 9 / 10 Arlindo Camacho 10 / 10 Arlindo Camacho

Sem qualquer pompa e circunstância, a Casa Lisboa abriu há uma semana, discretamente, debaixo das arcadas do Terreiro do Paço. Do lado da cozinha, liderada por Luís Gaspar, tudo está pronto. Os lugares da esplanada foram os primeiros a encher-se naquela tarde quente. Logo começaram os pedidos a sair, e, às mesas, muitas viradas para o Tejo luminoso, chegavam pratos tipicamente lisboetas, como croquetes de novilho (€6), amêijoas à Bulhão Pato (€18), vindas da ria Formosa, ou os peixinhos da horta (€8), absolutamente deliciosos, de um corte minimalista, numa tempura apurada com paprica fumada e no ponto certo – um exemplo de como é possível melhorar as técnicas de pratos clássicos.

“Queremos ser uma representação honesta da cozinha portuguesa”, diz Rui Sanches, diretor da Multifood, que, mesmo sem cortar a fita, estava orgulhoso do novo projeto do grupo, vencedor do concurso, aberto pela Associação de Turismo de Lisboa, para uma concessão de dez anos, do antigo bar do Ministério do Mar. “É uma casa simples na decoração, mas no que toca à cozinha é um caso sério”, brinca, enquanto nos guia pelos dois andares onde predominam os azulejos manufaturados e a pedra lioz.

Luís Gaspar vai precisar da genica dos 27 anos para conciliar a Casa Lisboa com a Sala de Corte, prestes a reabrir numa nova morada. O seu prato “mais interventivo” é o ovo a 64º, espuma de farinheira, espargos verdes e cogumelos (€10). Uma colherada de egoísmo, pois não se quer dividir a iguaria com ninguém.

Falar de pratos alfacinhas é sinónimo de bacalhau à Brás (€16), primeiro confitado, depois lascado e muito aveludado. Outro clássico é o bife com batata frita e ovo estrelado (€24) que, não sendo uma cópia, é uma fiel inspiração do bife à Marrare. Ainda bem que testaram o molho – feito com manteiga, natas, pimenta e alho – até à exaustão, para deixá-lo num dourado apetitoso e pronto a molhar a batata frita. Nos doces, adivinhámos que vinha lá o clássico arroz-doce (€6); já o pudim Abade de Priscos (€6) é atrevido ao usar o toucinho branco também num crumble crocante. Na praça mais turística da capital, qualquer português se sentirá orgulhoso de estes pratos serem a melhor representação da nossa gastronomia.

Casa Lisboa > Pç. do Comércio, Ala Poente, 9-12 > T. 21 347 0871 > seg-dom 12h-19h, a partir de meados de junho 12h-24h