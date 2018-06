O Clube 21 chegou à Baixa do Porto

O bar e restaurante da zona do Foco acaba de abrir mais uma casa na cidade. Para provar alguns dos clássicos da carta e encontrar amigos de sempre

Anabela Rosas Trindade

Foram vários meses de suspense: na montra do número 34 da Rua Passos Manuel, o símbolo da flor-de- -lis anunciava a abertura para breve do novo Clube 21, um velho conhecido da zona do Foco, a dois passos da Avenida da Boavista. E, finalmente, no passado dia 5, a espera terminou. “Este é um filho ou um irmão mais novo”, explica José Carlos Alves, que partilha o negócio com mais dois sócios. Há mais de 40 anos no Foco, onde abriu em 1977, o bar e restaurante chegou agora à Baixa com várias novidades e alguns clássicos de sempre.

Embora numa versão mais moderna e ampliada, o 21 da Passos Manuel mantém o estilo clássico e britânico do primeiro. É bar, restaurante e cervejaria, e um daqueles lugares onde se encontra sempre alguém conhecido – seja em dias de bola, já que há várias televisões espalhadas pelos dois pisos, seja quando se vai beber um copo de cerveja ou de vinho com os amigos. Para acompanhar, e pela primeira vez, servem-se francesinhas (€10) e cachorros (€3,50), e também os ex-líbris que deram fama à casa, como o rosbife à inglesa (€28 para duas pessoas), o cozido à portuguesa (€12,50) e o duo de pregos (com bife do lombo, fiambre e queijo, acompanhados de batata frita, €5,50). “Servimos os mesmos pratos do Foco, mas em dias diferentes.” Na lista, encontram-se ainda opções como tripas à moda do Porto, petinga com arroz malandro, bacalhau com broa, panados com arroz de feijão e polvo à lagareiro.

As paredes em granito, as originais garrafeiras e a luz difusa compõem a decoração sui generis do clube. Há ainda mesas e um longo balcão, onde se veem porcelanas, rádios e outros objetos antigos que contam parte da história do Clube 21.

Clube 21 > R. Passos Manuel, 34, Porto > T. 22 092 3984 > seg-dom 12h-2h