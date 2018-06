O Porto já tem um quiosque de brigadeiros

Fica no Passeio de São Lázaro e esconde pequenas joias redondas … para comer

Lucilia Monteiro

Depois da Foz do Douro e do Mercado de Gaia, o Brigadão chegou ao antigo quiosque do Passeio de São Lázaro, na Baixa do Porto. O espaço é pequeno, tal como outros quiosques da cidade, mas o suficiente para nos apresentar as pequenas joias redondas que a designer brasileira Luíza Werfel e a irmã, Marina, confecionam, há quase dois anos, no Porto.

Já são 30 as variedades de brigadeiros artesanais, enrolados à mão, da Brigadão – o nome é uma junção das palavras brigadeiro e obrigado. Os últimos sabores a chegar foram os de cereja, ovomaltine, baunilha, manteiga amendoim, tarte de maçã, ginginha e, a tempo dos Santos Populares, regressou o brigarico, a fazer lembrar um manjerico (custa €3,80 por ser maior, com 45 gramas, e por incluir um pequeno vaso). Pelo quiosque encontrará sempre dez variedades de brigadeiros (€1,20/cada), cujos sabores vão mudando a cada dia.

Natural de São Paulo, a designer gráfica Luíza Werfel tem mostrado que, afinal o brigadeiro pode ser muito mais do que leite condensado e chocolate. E cada um vem embrulhado com pequenas mensagens/conselhos para guardar (há quase 400 diferentes): “Se a vida estiver amarga, mexe. O açúcar está no fundo”, “Sê o lado bom das coisas”, “Confia nas voltas que o mundo dá”, entre outras. Uma última mas importante nota: o quiosque não abrirá em dias de chuva.

Quiosque Brigadão São Lázaro > Passeio de São Lázaro, Porto > ter-sáb 13h-17h > inf: T. 22 610 3164 > Mercado da Foz do Douro > R. de Diu, loja 12, Porto > seg 10h-17h, ter-sex 10h-19h, sáb 10h-18h > Mercado Beira Rio > Av. Ramos Pinto, 148, Cais de Gaia, Porto > dom-qua 10h-24h, qui-sáb 10h-02h