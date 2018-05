No Barão Fladgate, no Douro, os pratos são coloridos como um pavão

O galináceo espreita às janelas viradas para o Douro, a recordar porque é, afinal, o símbolo do restaurante clássico de Vila Nova de Gaia, com decoração e carta recentemente renovada. Sem esquecer a ligação aos vinhos do Porto, ou não estivéssemos nas caves Taylor’s

1 / 5 2 / 5 WWW.NUMO.PT 3 / 5 WWW.NUMO.PT 4 / 5 WWW.NUMO.PT 5 / 5 WWW.NUMO.PT

Passeiam altivos e elegantes pela propriedade das caves Taylor’s, na encosta debruçada sobre o rio Douro, em Vila Nova de Gaia, atraindo a atenção de quem se senta a uma das mesas do Barão Fladgate. Os pavões estão lá há vários anos, mas é das mudanças na carta e na decoração que aqui queremos dar conta. Há ano e meio, com a entrada do chefe de cozinha Ricardo Cardoso, o restaurante engalanou-se e, agora, apresenta-se mais fresco, luminoso e colorido. Tal como a nova carta primavera-verão, francamente vistosa. “Subimos um degrau na exigência, pois este restaurante, pela história que tem, precisava de uma gastronomia mais elaborada”, sublinha Ricardo Cardoso, 40 anos, outrora pertencente à equipa que, no Antiqvvm, no Porto, conquistou a primeira estrela Michelin.

Aberto em 1989, como complemento às caves Taylor’s (cujo centro de visitas também foi transformado, modernizado e ampliado), o Barão Fladgate quer afirmar-se agora em nome próprio, honrando os pergaminhos do grupo The Fladgate Partnership (ao qual também pertence o hotel The Yeatman). Conhecido, sobretudo, pela organização de eventos (que se mantém), o restaurante quer ter agora uma cozinha de referência, que trabalhe a gastronomia e os produtos nacionais e lhes dê um cunho mais pessoal e contemporâneo. É o caso de pratos como o tamboril com risotto de crustáceos, medalhão de lavagante, tapioca de tinta de choco e emulsão de ouriço do mar, ou o borrego em crosta de ervas e azeitona preta do Douro, batata confit e cogumelos, espuma de queijo da ilha, espiga de milho braseada e legumes bio. Sabores muito ricos e bem portugueses.

A escolha de produtos locais e sazonais foi privilegiada, assim como o recurso aos vinhos da casa na criação dos pratos, sobretudo nas entradas e nas sobremesas. Veja-se, por exemplo, o escalope de foie gras, texturas de banana e marmelo em vinho do Porto com avelãs torradas, ou o cheesecake de banana, noz pecan caramelizada, redução de vinho do Porto Tawny 10 anos com molho e gelado de chocolate negro. E não faltam sugestões a fugir para outras latitudes (convenientes a um espaço visitado por tantos turistas), como as lascas de salmão, com sorvete de manga, abacate, coco tostado e daikon, um prato muito fresco e apelativo, ou o polvo crocante com molho ligeiro de caril e batata-doce roxa, couve-flor em açafrão e espuma de lima kaffir, inspirado em viagens pela Ásia. E a lembrar as férias.

Barão Fladgate > Caves Taylor’s > R. do Choupelo, 250, Vila Nova de Gaia > T. 22 377 2951 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-22h30 > menu executivo €30, menu de degustação €65 (suplemento de vinhos €19)