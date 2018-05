É possível um chá envelhecer em barricas de vinho? Nina e Dirk provaram que sim

Já está no mercado o segundo lote de Pipa Chá, do projeto Camélia, e, embora ainda não seja feito com as folhas da quinta de Nina e Dirk Niepoort em Vila do Conde, a plantação está aberta a visitas este sábado, 26, e inclui uma cerimónia do chá

O sonho de Nina Gruntkowski e do marido, o produtor de vinhos Dirk Niepoort, de virem a ter uma plantação de chá em Portugal, está cada vez mais próximo de ser concretizado. Na quinta de dois hectares, em Fornelo, Vila do Conde, crescem a olhos vistos as camellia sinensis, a planta do chá, porém, só para o ano deverá ser possível começar a ser comercializado. “Já foi feita uma colheita experimental, mas ainda não há quantidade que chegue”, conta Nina, explicando que a planta demora cinco anos a crescer até que se possam fazer as primeiras colheitas.

Enquanto não chega esse momento, os dois vão fazendo experiências, como foi o caso do Pipa Chá Bio – feito com folhas de chá Oolong, trazidas da China, que estagiaram durante seis meses em quatro barricas de vinho do Porto Colheita da Neipoort, numa experiência invulgar. O segundo lote já vai a caminho de Macau, como se fosse um regresso ao continente asiático já com um toque do nosso terroir. “Cada pipa de vinho do Porto, usada por muitas décadas, tem a sua alma própria.” Dando ao chá, descreve Nina, “aromas complexos de frutos secos e taninos delicados”.

Entretanto, quem queira, poderá visitar a plantação biológica de Nina e Dirk, este sábado, 26 – as visitas repetem-se na última sexta de cada mês – onde se organiza uma cerimónia do chá com Almerindo Lopes, que estudou durante dois anos todo o cerimonial da bebida na tradição da família Urasenke, em Kyoto, Japão. O chá será bebido em taças de cerâmica raku feitas por João Carqueijeiro.

Camelia > Rua das Escolas Novas, 605, Fornelo, Vila do Conde > T. 93 249 6603 > 26 mai, sáb 14h30-18h > Visita livre: grátis; Cerimónia do chá €10 reservas: info@chacamelia.com