E se de repente os melhores bartenders do mundo lhe servirem um cocktail? A isto – e muito mais – chama-se Lisbon Bar Show

Decorre no Convento do Beato, em Lisboa, esta terça, 15, e quarta, 16, a quinta edição do Lisbon bar Show. Durante dois dias, vão beber-se cocktails e aprender-se com os melhores bartenders e chefes

Mário João

Antes das portas do Convento do Beato, em Lisboa, abrirem esta terça, 15, para receber os visitantes da feira Lisbon Bar Show, decorre a maior prova de Vinho do Porto do mundo. Às 11 horas, 270 pessoas são convidadas a experimentar quatro variedades deste vinho. “A ideia é entrar no Guiness World Records”, diz Alberto Pires, responsável pelo Lisbon Bar Show, e pela empresa Mojito Bar Catering. “Somos os primeiros a participar, por isso, se estivessem apenas duas pessoas ganharíamos o título”, resume.

Depois desta prova, e já por volta das 13 horas, terá início a quinta edição do Lisbon Bar Show, que este ano tem Espanha como país convidado. Durante dois dias, e por duas grandes salas, uma com capacidade para 400 pessoas, a outra para 100, vão apresentar-se (e beber-se, pois claro!) cocktails preparados pelos melhores bartenders nacionais e internacionais, mas também pode participar-se em seminários e workshops, a maioria são relativamente elaborados e mais pensados para profissionais desta área. Aprender novas técnicas e as novidades deste mercado são dois objetivos do Lisbon Bar Show, que reúne o melhor que se faz na área de bar, hotelaria e arte de receber.

A primeira conversa terá início às 14 horas e girará em torno do tema Mais que um bar bonito, liderada pelo chefe de bar Roman Foltán e a responsável de sala Carla Soares, do Atlas Bar, em Singapura, considerado um dos melhores bares do mundo pela World’s 50 Best Bars. Mas há mais nomes que valem a pena ouvir, como a dupla Simone Caporale e Alex Kratena, que passaram pelo bar Artesian, e atualmente são consultores na área. Nesta lista, destaca-se ainda Ian Burrel, “uma das pessoas mais entendidas sobre rum”, descreve Alberto Pires. Este ano, a feira conta com a parceria do Grupo Avillez: serão os seus barmen que preparam os tastings para dar a provar à plateia.

Divulgacao

Nesta edição destaca-se ainda a presença esta quarta, 16, de três chefes de cozinha com estrelas Michelin. O primeiro a subir ao “palco”, pelas 15 e 20, será Leonel Pereira, do restaurante São Gabriel, em Almancil que se junta ao vizinho Nelson Matos, do Gusto by Heinz Beck, do Conrad Algarve para um food paring. Na outra sala, estará o chefe Alexandre Silva, do Loco, que falará sobre a técnica por de trás das bebidas, por volta das 15 e 40. O chefe produz as cervejas, os cafés e os gins que serve no seu restaurante em Lisboa. Mais tarde, a partir das 19 e 50, será a vez de Joachim Koerper, que vai representar o novo gastrobar Axado, em São Paulo, uma conversa partilhada com o barmen Rodolfo Bob.

Incluídos na programação estão ainda os Prémios LBS que serão entregues, esta terça, 15, no Covento do Beato. Este concurso tem como como missão premiar 10 categorias diferentes, cada uma delas com quatro nomeados.

Produto do Ano: Vermouth La Quintinye, Rum Plantation, Rum Zacapa 23, Licor Beirão D’Honra

Melhor Carta de Bar: The Royal Cocktail Club, Porto; Cinco Lounge, Lisboa; Red Frog, Lisboa; Gusto Bar, Conrad Hotel, Almancil

Melhor Bar de Hotel: Ritz Bar, Hotel Ritz Four Seasons, Lisboa; Tempus Lounge, Corinthia Hotel, Lisboa; Gusto Bar, Conrad Hotel, Almancil; RIB Beef & Wine, Pestana Vintage Hotel, Porto

Melhor Equipa de Bar: Columbus Bar, Faro; Bovino Steakhouse, Almancil; Red Frog, Lisboa; Cinco Lounge, Lisboa

Melhor Bar: Columbus Bar, Faro; Cinco Lounge, Lisboa; Red Frog, Lisboa; The Royal Cocktail Club, Porto

Melhor Bartender: Zé Robertson - Cinco Longe; Jaime Montegomery - Bovino Steak House; Paulo Gomes - Red Frog; Nelson Matos - Gusto Bar

Melhor Barmaid: Ana Morgado - Gin Lovers; Inês Moreira - Vermuteria da Baixa; Flavi Andrade - Guarita Terrace; Tatiana Cardoso - The Royal Cocktail Club

Melhor Bartender Internacional: António Saldanha, João Eusébio, Pedro Paulo, Wilson Pires

Melhor Cocktail: Mademoiselle Apéritif, Red Frog; Esmeralda, Daniel Carvalho (Barman do Ano); Volver, Fernando Santos (Bacardi Legacy); Sweet of the Elders, Carlos Santiago (World Class)

Melhor Embaixador da Marca: João Pessoa, Licor Beirão; Miguel Lapa, Empor Spirits; César Coutinho, Viriathus; Abel Madureira, Bacardi.

Divulgação

Lisbon Bar Show > Convento do Beato > R. do Beato 44, Lisboa > 15-16 mai, ter-qua 13h-21h > €30 (2 dias), €1 reverte para a associação de solidariedade social Let's Help