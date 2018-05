Tabuleiro de frango, salsichas e funcho, por Joe Wicks

Receita do livro "Cozinha Fitness", editado pelo Clube de Autor

Ingredientes (4 pessoas)

1 ½ colheres de sopa de óleo de coco

4 coxas de frango, com osso e pele

Sal e pimenta

12 salsichas

1 cebola-roxa cortada em 8 gomos

2 bolbos de funcho cortados em 8 gomos

4 dentes de alho esmagados inteiros

2 curgetes, cortadas em bocados de 2 cm

4 ramos de tomilho

180 g de queijo halloumi, cortado em pedaços de 2 cm

16 tomates-cereja, no cacho, se possível

Rúcula e 2 limões cortados aos quartos (para servir)



Preparação

Pré-aqueça o forno a 190° C (ventilação 170° C/gás 5).

Ponha o óleo de coco num tabuleiro e leve ao forno a aquecer durante 10 minutos.

Tempere as coxas de frango com sal e pimenta. Quando o óleo de coco estiver quente, retire cuidadosamente o tabuleiro do forno e ponha as coxas de frango com a pele voltada para baixo. Coloque as salsichas à volta do frango.

Leve novamente ao forno durante 15 minutos. Retire o tabuleiro do forno e vire as salsichas, mantendo as coxas de frango com a pele para baixo. Espalhe então a cebola-roxa e as cunhas de funcho, junte o alho, as curgetes, o tomilho e os bocados de queijo halloumi. Misture todos estes ingredientes com cuidado para não virar as coxas de frango. Volte a pôr o tabuleiro no forno e continue a assar durante 25 minutos.