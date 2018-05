Bacalhau de Cascais, por Raquel Moreira e Cláudia Silva Mataloto

Receita do livro "Receitas de Reis e Pescadores", editado pela Casa das Letras

jcerdeira

Ingredientes:

600 g de postas de bacalhau

200 g de camarões

200 g de ostras

1 cebola

40 g de manteiga

2 limões

Pimenta q.b.

200 g de amêijoas

Sal q.b.

Salsa q.b.

Preparação:

Coza as postas de bacalhau e lasque-as retirando

a pele e as espinhas. Coza os camarões e descasque-os. Reserve a água da cozedura. Abra as ostras num tacho com um pouco de água e retire o miolo. Refogue a cebola picada em manteiga e junte um pouco da água da cozedura do camarão filtrada, o sumo dos limões e a pimenta. Deixe reduzir um pouco, junte as amêijoas e deixe abrir. Quando estiverem abertos, junte

os camarões, o miolo das ostras e as lascas de bacalhau.

Tempere de sal. Deixe apurar alguns minutos. No final

polvilhe com salsa picada e sirva acompanhado com fatias

de pão torrado.



Receita baseada na obra Cozinha de Lisboa e Seu Termo,

da autoria de Alfredo Saramago.