Mesa posta na mercearia

Na Prado Mercearia, em Lisboa, o que está nas prateleiras também é posto à mesa, em petiscos ou sanduíches que se acompanham com um copo de vinho biológico ou uma cerveja artesanal. As novas mercearias de bairro, onde se fazem as compras da semana e também se come, fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 3, nas bancas