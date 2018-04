Cinco restaurantes para almoçar em Lisboa

Sabores bem portugueses, cozinha peruana ou uma salada saudável? Num terraço com vista para a cidade ou na esplanada virada ao renovado Campo das Cebolas? Neste roteiro por cinco restaurantes de Lisboa, não faltam ideias para almoçar, uma para cada dia da semana - e depois, quem sabe, repetir tudo outra vez

Photographer: Bruno Calado

1. Cantina Zé Avillez

Estamos no renovado Campo das Cebolas, em Lisboa, de olhos postos no número 15 da Rua dos Arameiros. É num bonito prédio revestido a azulejo que se encontra a novíssima Cantina Zé Avillez, 14º restaurante do chefe José Avillez e um dos poucos a sair fora do perímetro do Chiado, bairro onde se concentra a maior parte dos seus projetos. “É uma localização privilegiada que está a ser bem recuperada, e um dos poucos sítios onde a cidade toca no rio”, diz o chefe de cozinha distinguido com duas Estrelas Michelin sobre esta zona em reabilitação encaixada entre a castiça Alfama e a movimentada Baixa lisboeta.

Photographer: Bruno Calado

É com uma sopa de feijão com couve lombarda, um dos pratos que o chefe mais gosta de comer, que se dá início ao almoço a desvendar a ementa baseada no receituário português. “Ouvia muitas vezes as pessoas dizer que apenas conseguiam ir à Pizzaria Lisboa, por isso quis abrir um restaurante com comida portuguesa, com preços mais acessíveis para que todos os que amavelmente me seguem venham experimentar”, explica. “Mas não é fácil fazer comida boa e barata num restaurante”, afirma.

O almoço segue com um verdadeiro “desfile” de entradas, com sabor bem português, escolhidas pelo chefe: croquetes de novilho com emulsão de mostarda (€3), tártaro de carapau picante com tomate cereja e abacate (€7) e uma saladinha de polvo com batata-doce (€7,50). A escolha dos pratos principais foi da responsabilidade da equipa da VISÃO Se7e, que não resistiu às iscas finas de porco com batatas fritas e cebolada (€12) e à corvina grelhada com legumes, batatinhas e molho à Bairro (€17). Já José Avillez pediu mãozinhas de vitela com grão e enchidos e uma tigelinha com arroz branco, que também despertou a curiosidade. Com o apetite (mais do que) saitisfeito ainda se partilhou o pudim de mel e azeite com ananás (€4) e o bolo de chocolate (€4), duas sobremesas da carta.

Antes de sair, fica-se a saber que o chefe prepara novas aberturas: a inauguração do (terceiro) Cantinho do Avillez, no Parque das Nações, muito em breve, e do Mini Bar, no Porto. E se tudo correr, chegará a Cascais.

Catina Zé Avillez > R. dos Arameiros, 15, Lisboa > T. 21 580 7625 > 12h-24h

2. Segundo Muelle

Antes de nos sentarmos à mesa do Segundo Muelle, aproveite-se a presença de Daniel Manrique para ouvir o seu percurso profissional. Durante esta conversa informal e bem humorada o chefe peruano também ensinará a preparar um ceviche nikkei, um prato que representa bem o que se pode saborear neste restaurante inspirado na cozinha tradicional da cidade de Lima, no Peru. A visita a Lisboa serve para nos apresentar a nova ementa do Segundo Muelle, no Cais do Sodré, em Lisboa. “É uma homenagem à cozinha peruana com influências na gastronomia criola, italiana, mediterrânea, chinesa e japonesa”, descreve o cozinheiro que conta atualmente com 17 restaurantes em seis países, entre eles, Peru, Equador, Panamá e, desde agosto de 2016, Portugal, pela mão do grupo Portugália.

Para chegar a este império, recue-se à sua infância e adolescência passada numa estância balnear ao sul de Lima, no Peru. Ali aprendeu com o avô a pescar e a fazer surf. Mais tarde, desenvolveu com a ajuda dos amigos, e usando a prancha, uma técnica de pesca por arrasto. Já depois dos estudos na universidade, em 1994, abriu o seu primeiro restaurante em Córpac, San Isidro, no Peru. “Só tinha quatro mesas e funcionava na garagem de um amigo”, recorda Daniel Manrique.

Enquanto vai bebericando um cocktail feito com Pisco e ginger ale, o chefe dá uma pequena aula de cozinha, começando por cortar o atum em pedaços. Numa taça adiciona o sumo de lima e de soja e um pouco de mel. Ao atum junta sal, creme de aipo, gengibre e picante japonês. No empratamento, primeiro coloca o peixe, o abacate, o milho frito, coentros e ervilha torta. Remata com o sumo de lima que preparou minutos antes. E assim se fica com água na boca, desejosos para provar.

Já à mesa, há que ir picando os aperitivos obrigatórios num restaurante peruano: chips de banana-pão frita, temperadas com sal, molho de ají amarillo (malagueta amarela, pimento amarelo e sumo de lima, com cebola china) e cancha, uma variedade de milho peruano frito. Este couvert (€3,75) faz-se acompanhar por um batido de Pisco Quebranta, frutos vermelhos e clara de ovo (€7,80).

Depois, chegam as novidades na ementa do Segundo Muelle de Lisboa, igual em todos os Segundo Muelle, com os devidos ajustes, para dar início ao almoço: causas de camarões, tártaro de salmão e ceviche al olivo. Esta última entrada mistura diferentes mariscos com um molho cremoso de azeitona botija (variedade peruana), chocio (variedade de milho) e camote glaceado (batata-doce). Podem ser pedidas em separado ou nesta trilogia que se apresenta na carta com o nome Piqueo Influencias (€24,80). E qual delas a mais cremosa, fresca e gulosa. Para terminar, o ceviche nikkei (€15) que se aprendeu a preparar no início do almoço e que mistura o sabor do atum cru marinado em lima com o abacate e o milho peruano.

Na lista das novidades há ainda um risoto cremoso de camarão (€15,50), perfumado de açafrão e aji amarillo (malagueta amarela), ervilhas e pimento vermelho; e o linguini frutti di mare (€17), entre outras sugestões. Para finalizar a refeição, peça-se a mousse de lucuma (€5), uma fruta peruana (verde, por fora, e com textura cremosa, por dentro), com chocolate e caramelo salgado. Pode parecer demasiado doce mas o paladar dirá que esta nova sobremesa é bastante equilibrada e, sem dar por isso, chegamos à última colherada.

Segundo Muelle > Pç. D. Luís I, 30, lj. 4b, Lisboa > T. 93 116 9158 > seg-qui 12h-24, sex-sáb até 1h

Luís Barra

3. Amélia

Na cafetaria Amélia Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, apetece ficar na conversa sem contar os minutos, a provar alguns pratos saudáveis e coloridos da ementa e a apreciar os pormenores da decoração que enchem o olho. Para nossa alegria (e do leitor, pois claro), percebemos que há cerca de uma semana está a funcionar a esplanada, que se estende num bonito terraço e onde se pode saborear, por exemplo, o brunch Amélia (€15), servido todo o dia e composto por uma panqueca fofa e alta, sumo de laranja natural e um iogurte com fruta e granola (caseira e sem açúcar). À mesa chega ainda uma tosta de abacate ou de salmão fumado, consoante a escolha. Para acompanhar: café, chá ou chocolate quente. Para quem não dispensa os ovos (não estão incluídos), há diversas opções, como os Nicolau (€6), escalfados e apresentados numa tosta de tomate com espinafres, abacate e húmus de curcuma.

Se o apetite pedir pratos com mais substância, opte-se pelas power bowls: a flower power bowl vegan (€8,50), por exemplo, leva grão-de-bico salteado com húmus de beterraba, espinafres, abacate e granola salgada. A salada de quinoa e salmão fumado com abacate, papaia, espinafres, avelãs e sementes de abóbora; o veggie burger (€7,50), um hambúrguer de grão-de-bico e batata-doce com maionese de caril e manga, espinafres e tomate; e os noodles de courgette com pesto de abacate e camarão (€9), são outras opções a ter em conta. Para acompanhar (porque não?), um dos cocktails da carta, como a Mimosa feita com sumo de laranja natural e champanhe (€4) ou uma margarita de gengibre (€6).

Luis Barra

Amélia Lisboa > R. Ferreira Borges, 101, Lisboa > seg-dom 9h-21h

5. Café Belga

Ao sábado é dia de tacho grande onde se servem moules frites (€11,50) - e se dúvidas houvesse quanto ao nome, diríamos que prato mais belga não há. O que Miguel Avelar mais gosta na Bélgica, país onde nasceu e volta todos os natais, é o ambiente informal dos cafés onde se come bem, e bebe, a toda a hora. No Café Belga, que abriu há quatro meses no rés-do-chão de um prédio renovado na Mouraria, recriou esse ambiente, com meia-dúzia de pratos típicos e muitas cervejas.

As batatas fritas fazem as vezes de petisco (€3) e comem-se com tudo, seguindo a receita original. “Não são fritas em óleo mas em banha de vaca, em duas frituras, a temperaturas diferentes”, explica. Cortadas em palitos grossos e estaladiças, são elas que acompanham o filet américain, um tártaro de novilho (€11,50), a carbonade flamande, uma carne estufada em cerveja (€9,50), o boulet liégeois, uma almôndega grande com molho à base de pera, maçã e tâmaras, de sabor agridoce (€9,50), e ainda o boudin blanc, um salsicha de aves que chega à mesa com compota de maçã, mostarda Dijon e molho américain (€9,50).

A cerveja também não podia faltar. São três à pressão (a Maredsous, a McChouffe e uma pilsen, a lembrar a nossa imperial, que leva o nome de Café Belga), e outras dez de garrafa, onde se incluem a Chimay, a Duvel e a Delirium Tremens. E se a descrição já vai longa, acrescente-se só mais duas notas: o queijo cortado aos quadradinhos e temperado com sal e aipo que serve de aperitivo, e, no couvert, o paté, que é uma homenagem de Miguel ao restaurante da mãe – o conhecido A Travessa, na Madragoa. É feito com fígado de pato e servido com cornichons caseiros, ginjas em vinagre e mostarda Dijon. Como se lê numa das ilustrações bem-humoradas de Audrey Schayes, uma artista belga a viver na vizinhança, que preenchem a parede: “aimer les belges choses”.

Café Belga > Lg. das Olarias, 37, Lisboa > T. 21 887 1825 > ter-qui 12h-22h, sex-sáb 12h-24h

5. Café Príncipe Real

No Memmo Príncipe Real, há sérias hipóteses da vista sobre a cidade roubar todas as atenções de quem chega. Para além de ser um dos hotéis mais bonitos do bairro, tem dado ótimos argumentos para se almoçar ou jantar sem horas graças à cozinha do Café Príncipe Real, onde se viaja por lugares como o Brasil, África, Ásia ou Índia. A combinação parece improvável, mas resulta nas mãos do chefe Vasco Lello, cuja forma de pensar as cartas tem tanto de moderna como de autêntica. Os produtos são frescos, locais e coloridos, viagens num só prato que se fazem sem esquecer os sabores nacionais.

A pensar nisso mesmo, e com a simplicidade que o caracteriza, o chefe cozinhou um menu de almoço sem pratos fixos, que aposta em ingredientes da estação, como o ouriço do mar, que aqui se serve ao natural, apenas com sabayon de Alvarinho, ou o mexilhão, que pode juntar-se à simplicidade do peixe alfonsim ou ao camarão. Nas carnes, destaca-se por exemplo o cabrito assado com alecrim e legumes novos. Para o fim, ficam as sobremesas, que tanto podem ficar-se pelo cacau nas suas muitas variantes, com creme de cardamomo e abacaxi macerado, como arriscar num suspiro com colie de morangos e frutos vermelhos. Os menus de almoço têm preço fixo (€22) e incluem entrada, prato principal e café (pode juntar-se a sobremesa, por apenas €5). Mas há mais boas notícias: a partir de agora, e com a chegada do bom tempo, os almoços estendem-se para o terraço debruçado os contornos coloridos da cidade.