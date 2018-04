Na Quinta da Cavada, em Vouzela, provam-se os sabores da cozinha regional

Em terras de Lafões reina a vitela, mas o cabrito serrano também tem nobreza e até o bacalhau puxa pelos seus galões. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Lucília Monteiro

Era o verde que dominava a paisagem da região de Lafões, antes dos incêndios do ano passado que a mancharam de negro. As chamas rondaram a Quinta da Cavada, em Vouzela, onde espalharam o medo, mas foram contidas, ao contrário do que sucedeu noutros sítios em redor. Ali, a cor permaneceu verde e tão atrativa como dantes. O que mudou foi o ânimo de quem lá mora, o casal Maria Alice e António Matos, onde ela cozinha com esmero e ele recebe com simpatia invulgares. Temeram que o ar desolado das montanhas circundantes, sem floresta e sem vida, afastasse os visitantes. “Mas não, até há mais turistas e mais movimento”, diz-nos, agora, o sr. António. E eles já reforçaram os seus serviços com o alojamento numa casa em pedra e madeira com três quartos, cozinha, sala com lareira e casa de banho, onde os hóspedes podem preparar as suas próprias refeições, mesmo dispondo do excelente restaurante na quinta, no meio da vegetação, quase porta com porta.

Lucília Monteiro

Tem uma sala ampla cheia de luz natural, mesas e cadeiras confortáveis, bons atoalhados, decoração sóbria com quadros simples e ambiente familiar. A cozinha é regional, com a vitela, o cabrito e o bacalhau em destaque, mais os legumes e hortícolas produzidos na quinta. Para entrada há petiscos tradicionais, como morcela frita, chouriça “bêbada” (cozida em vinho), alheira caseira, queijo de ovelha, presunto serrano e outros, todos de inegável qualidade, a que se junta a sopa à lavrador com hortaliças, massa, feijão e um toque de pingue, servida numa panela de ferro, que é um regalo. Nos pratos principais reinam a vitela – quer assada no forno à Lafões com batatas assadas, arroz e migas beirãs, quer em posta grelhada na brasa com batatas fritas, arroz e migas de couve, feijão-frade e broa salteados com azeite e alho –, o cabrito na brasa com batatas a murro, arroz e migas, e as migas de bacalhau, sendo este assado na brasa, lascado e envolvido com broa de milho. Outros pratos a ter em conta são a cabidela de galo, este criado na quinta, conforme atestam a textura e o sabor da carne, o arroz de vinha- -d’alhos, prato perfumado e saboroso, e os rojões à Lafões, com carne do lombo com batatas cozidas, migas e hortaliça. Doçaria tradicional, simples e boa: requeijão com doce de abóbora, bolo de cenoura, pudim de ovos, leite-creme, gelados artesanais e os inevitáveis pastéis de Vouzela. Garrafeira pequena, mas diversificada.

Quinta da Cavada, Vouzela > T. 232 772 602 / 96 673 5881 > seg, qua-dom 12h-14h30, 19h-21h30 > €15 (preço médio)