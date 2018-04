Sangue na Guelra: Encontro para discutir o papel da gastronomia a nível social, político e ambiental

Um programa recheado de boas conversas, histórias deliciosas e uma mesa cheia de iguarias. Eis o que pode esperar do Simpósio Sangue na Guelra que acontece esta segunda, 23, na Gare Marítima de Alcântara e traz a Lisboa o chefe brasileiro Alex Atala, do restaurante D.O.M, para falar de activismo na gastronomia

Cassio Vasconcellos

No Simpósio Sangue na Guelra, que esta segunda, 23, decorre na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, haverá debates, palestras, conversas e um almoço preparado por cinco chefes de cozinha. A importância da gastronomia nas áreas social, política e ambiental é o tema desta edição e para falar de questões como o papel dos cozinheiros enquanto agentes da sustentabilidade ou a importância da agricultura familiar convidaram-se “pessoas inspiradoras”, dizem Ana Músico e Paulo Barata, organizadores do simpósio. “Queremos trazer conhecimento Portugal e inspirar a comunidade gastronómica, os chefes de cozinha, os produtores, os jornalistas, os empresários”.

Alex Atala, do restaurante D.O.M, em São Paulo, é o cabeça de cartaz do encontro. No seu Instituto ATÁ, o chefe de cozinha tenta recuperar produtos endógenos do Brasil, alguns desconhecidos nas grandes cidades, como São Paulo ou o Rio de Janeiro. Das histórias das pessoas que os produzem e que tudo fazem para que estes produtos continuem a existir, se fará a intervenção de Atala marcada para as 16 e 30.

O programa começa logo pelas 10 horas com a intervenção de Francisco Sarmento, diretor da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em Portugal e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Com a palestra AlimentAÇÃO: juntando a fome com a vontade de comer, Francisco Sarmento pretende que os presentes reflitam sobre o que comemos nos dias de hoje e alertar para sistemas alimentares mais sustentáveis. Segue-se Alfredo Sendim, proprietário da Herdade do Freixo do Meio, em Montemor-o-Novo, convertida desde 1997 em agricultura biológica. Nesta quinta familiar produz-se carne de vitela, porco e borrego, frutos, leguminosas, hortícolas, ovos, pão, entre outros produtos.

Ainda da parte da manhã, participam Bo Songvisava e o marido Dylan Jones, proprietários do restaurante Bo.Lan, em Banguecoque, na Tailândia. Foi durante uma viagem à capital tailandesa que Paulo Barata, um dos organizadores, conheceu a dupla de cozinheiros que se assumem ambientalistas fervorosos e que se inspiraram no movimento slow food. A educação infantil e a preocupação em reduzir a pegada ecológica fazem parte dos seus objetivos.

Pelas 12 horas, é a vez de Alexandra Forbes, colunista no jornal Folha de São Paulo e editora da secção de gastronomia da revista GQ Brasil, dar o seu contributo. Forbes falará do projecto Gastromotiva, um restaurante-escola que aproveita os excedentes dos alimentos e serve jantares gratuitos à população carenciada do Rio de Janeiro.

Já da parte da tarde, pelas 15 horas, caberá a Rita Sá, da Associação Natureza Portugal, uma ONG portuguesa sem fins lucrativos, abordar o tema do consumo de pescado e a sustentabilidade dos oceanos. Depois será Douglas McMaster, do Silo – restaurante em Brighton, no sul de Inglaterra, assente numa filosofia de desperdício zero e que utiliza nas suas receitas produtos biológicos –, a dirigir-se à plateia. Diz o texto de apresentação que no Silo “os pratos são feitos a partir de sacos de plástico, os copos de frascos de doces, as bancadas de armários velhos”, acrescentando ainda que “todos os produtos usados são de pequenos produtores e vêm em embalagens biodegradáveis ou recicláveis”.

Entre as 13 e a 15 horas faz-se uma pausa para o Symposium Reduz, um almoço volante preparado por Manuel Liebaut (restaurante Loco), Luís Gaspar (restaurante Sala de Corte), Carlos Mateus (Avenida SushiCafé), Maurício Vale (restaurante Soi) e pelo chefe de pastelaria Carlos Fernandes. Para abrir o apetite, desvendamos alguns pratos: ensopado de borrego, arroz de peixe, saladas variadas, algumas inspiradas na cozinha asiática.

Depois do lançamento, em 2017, do Manifesto para o Futuro da Cozinha Portuguesa no Sangue na Guelra, festival gastronómico organizado por Ana Músico e Paulo Barata, o simpósio vem dar continuidade ao tema focando-se no activismo na gastronomia e nos projectos concretos que estão a acontecer um pouco por todo o mundo.



Eis 4 dos 11 pontos do Manifesto para o Futuro da Cozinha Portuguesa:

Promover a liberdade para criar e explorar novos caminhos, novos pratos, novos sabores.

Respeitar a sazonalidade dos produtos e os ciclos biodinâmicos da Natureza.

Reclamar o direito de todas as crianças conhecerem a identidade da nossa cozinha, aprenderem a cozinhar a Ossa comida saborosa, saudável e de qualidade.

Reconhecer o valor dos pequenos produtores, os produtos autóctones e produzidos localmente, fomentando a sustentabilidade dos modos de produção e procurando recuperar produtos esquecidos e diferenciadores do nosso território .

Sangue na Guelra > Gare Marítima de Alcântara, Lisboa > 23 abr, seg 9h-18h30 > €60 (público geral), €45 (estudantes das Escolas de Hotelaria e Turismo), €25 (Symposium Redux, almoço)