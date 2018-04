O fascínio do Dão nos vinhos Ribeiro Santo

Três vinhos com assinatura do enólogo Carlos Lucas e uma intervenção original da família mais próxima. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Nascido em Coimbra, mas ligado ao Dão por laços familiares que vêm dos avós, Carlos Lucas tem nesta região a sua casa e os seus amores: família, lavoura, mesa e tertúlias de amigos, enumera, sem a preocupação de ser exaustivo. Confessa-se “perdidamente apaixonado pelos vinhos, sobretudo os brancos, e por ver nascer projetos que respeitem a terra”, razão por que, feito enólogo e percorrido longo caminho de aprendizagem e exercício da profissão – Montpellier, Piemonte, Priorat, Vale de S. Francisco e Dão Sul, onde dirigiu uma equipa que criou grandes vinhos –, acaba por se fixar na Quinta do Ribeiro Santo, em Oliveira do Conde, Carregal do Sal, que fora adquirida pela sua família em meados da década de 1990. Aqui lançou o primeiro vinho com o seu nome, depois de replantadas as vinhas com o encepamento tradicional – Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinto Cão e Encruzado –, em regime de produção integrada, por respeito ao ambiente. Aqui tem a sua adega com equipamento moderno, desenvolve o enoturismo e faz belíssimos vinhos.

O Ribeiro Santo Encruzado ilustra como poucos as potencialidades da mais nobre casta branca do Dão e tornou-se, já, um clássico da quinta e da região. O Vinha da Neve provém de uma só vinha de onde se avista a neve da serra da Estrela, durante o inverno, daí o nome, e que se distingue pela elegância. O Carlos Lucas Família é um vinho singular, pela sua qualidade intrínseca e pelo modo como foi concebido, com prova e escolha de barricas para o lote final feitas em família: Carlos Lucas, a mulher, Cristina Sousa, e os filhos, Carolina e Diogo Lucas.

Ribeiro Santo Encruzado DOC Dão 2016

Apresenta-se límpido, cor verde-limão, aroma muito fino com delicadas notas florais e frutadas, predominantemente cítricas. Paladar elegante com a fruta fresca presente, leve toque mineral, muito boa acidez, equilíbrio perfeito e final longo com vigor e frescura assinaláveis. €9,50

Vinha da Neve Tinto DOC Dão 2013

Feito de uvas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinto Cão, tem cor rubi profunda, aroma complexo com notas de frutos pretos e de flores silvestres. Paladar elegante, fresco, impressivo, com taninos firmes e nobres, muito boa acidez, final longo e persistente, a demonstrar poder e nobreza. €38

Carlos Lucas Família DOC Dão Tinto 2014

Resultante de um lote de Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinto Cão, apresenta boa concentração de cor, aroma intenso e complexo com notas de frutos pretos e apontamentos de especiarias. Paladar elegante, texturado, com taninos finos e acidez muito correta, final longo e persistente. Grande vinho, em suma. €75